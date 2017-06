Strawberry y Cassandra llevan a la Eurocámara sus tuits por "enaltecimiento"

El cantante de hip-hop César Strabwerry, líder del grupo "Def Con Dos", y la activista Cassandra Vera, ambos condenados en España por enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales, trasladaron hoy los casos de sus polémicos tuits a un acto celebrado en las instalaciones del Parlamento Europeo (PE).

"Hacemos un llamamiento a Europa para que nos ampare, para que no permita que esta deriva represiva (...) siga extendiéndose a otros países" y llame "al Estado español a que rectifique su política represiva", declaró en rueda de prensa Strawberry.

El artista, cuyo nombre real es César Augusto Montaña Lehman, fue absuelto por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo en varios "tuits" de 2013 y 2014, pero después fue condenado a un año de prisión por el Tribunal Supremo al considerar que incurrían en un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.

"Ese concepto represivo absolutamente arbitrario no pinta nada en Europa", declaró a Efe el cantante de Def Con Dos tras su comparecencia pública, un día después de exponer su caso ante representantes de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea.

Strawberry denunció que se está dando una "normalización de la criminalización de la libertad de expresión en España" y lamentó que, más allá de algunos casos mediáticos como el suyo, el ciudadano "termine autocensurando lo que pudiera pensar".

"Nuestra esperanza sigue siendo Europa", añadió en una rueda de prensa la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, previa a un acto para analizar casos de represión y persecución de la libertad de expresión en la UE que organiza el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

La parlamentaria situó el caso de César Strawberry y de Cassandra en un marco de "represión general" diseñado "para acallar la protesta social y para generar miedo en la sociedad" que "convierte al Estado español en un Estado represivo".

"Hay muchas personas que se están encontrando en una situación que no saben lo que se puede decir o no decir, cantar o no cantar", agregó Albiol, quien subrayó que "el derecho a la manifestación y a la protesta son derechos que debe proteger la Unión Europea".

Cassandra Vera fue sentenciada en 2017 por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y siete de inhabilitación por varios tuits publicados entre 2013 y 2016 en los que bromeaba sobre el asesinato por la banda terrorista ETA del que fue jefe del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco, en 1973.

Las defensas legales de Cassandra y Strawberry indicaron que agotarán los recursos a las instancias judiciales en España y que, caso de no resultar absueltos, apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.