Susana Díaz urge al Fiscal del Estado a dar explicaciones por mantener a Moix

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha afirmado hoy que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, "no puede seguir ni un día más" en el cargo, y ha urgido al Fiscal General del Estado a que explique por qué lo mantiene en el puesto.

"Todos estamos esperando todavía explicaciones de la actitud del Fiscal Jefe Anticorrupción, que no puede seguir ni un día más al frente de su cargo y, si él no da explicaciones y no toma la decisión de marcharse, el Fiscal General del Estado tendrá que dar también explicaciones de por qué lo mantiene en el cargo", ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de participar en unas jornadas sobre los 25 años de la Alta Velocidad en España.

Según Díaz, son "muchísimas las explicaciones que este país espera y que los ciudadanos merecen", por lo que ha insistido en que tanto el ministro del Interior, como el de Justicia, tienen que darlas "en las próximas horas".

En su opinión, tras la detención, entre otros, del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, lo que "sale a la luz" es una "relación turbia, de décadas, entre el Partido Popular, las instituciones y el dinero".

"Y eso se tiene que aclarar cuanto antes porque en las elecciones los partidos políticos no pueden ir ni dopados ni con esa relación tan turbia entre las instituciones en las que gobiernan y los partidos a los que representan porque eso es malo, grave, para la democracia", ha remarcado.

Respecto a la próxima declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el tribunal del caso Gürtel, ha opinado que "va tarde" porque tenía que haber dado ya "bastantes explicaciones".

"Lleva mucho tiempo teniendo que haberlo hecho en el Congreso de los Diputados y ahora lo tendrá que hacer en la Justicia", ha apostillado.

No obstante, ha incidido en que la "ventaja" es que un testigo tiene que "decir la verdad" y en democracia "la verdad se abre siempre paso", ha resaltado.

Por su parte el expresidente del Gobierno, Felipe González, al ser preguntado por qué le parece que Rajoy tenga que comparecer como testigo, se ha limitado a señalar: "me parece parte de la normalidad".