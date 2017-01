Trump se reunirá con Netanyahu el 15 de febrero en Washington

El presidente, Donald Trump, se reunirá el próximo 15 de febrero con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó hoy el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Durante su conferencia de prensa diaria, Spicer confirmó la fecha de la reunión entre Trump y Netanyahu, quienes ya hablaron por teléfono este mes y acordaron un encuentro en Washington en febrero.

Benjamin Netanyahu aseguró hace unos días en el Parlamento israelí (Kneset) que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca abre un nuevo período para la política de su país, de la que la reciente aprobación de la expansión de los asentamientos en Cisjordania es solo "una muestra".

"Vamos a hacer muchas cosas de manera diferente", dijo en una sesión de control en la cámara legislativa, después de que Israel "haya sufrido" durante los ocho años de presidencia de Barack Obama la política de "ni un ladrillo", en referencia a la postura crítica de la anterior administración estadounidense con las colonias, informó el diario Times of Israel.

Este lunes, Netanyahu ha negado que un tuit de apoyo a Trump publicado el pasado sábado se refiriera al muro con México. En él, el primer ministro israelí decía: "El presidente Trump tiene razón. Yo construí un muro en el sur de Israel. Detuve toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea".

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸