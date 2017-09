Zoido contacta con Podemos para tratar sobre el dispositivo en Zaragoza

El ministro del Interior, Juan Manuel Zoido, ha contactado hoy con Podemos para tratar sobre el operativo policial desplegado esta mañana en Zaragoza con motivo de una reunión de parlamentarios de Unidos Podemos, dirigentes y cargos públicos de la formación.

Según fuentes de Interior, Zoido ha contactado con la formación, que se ha mostrado agradecida por la llamada, después de que las formaciones que han participado en el acto denunciaran la "inacción" del delegado de Gobierno de Aragón para controlar a los integrantes de una concentración espontánea que lanzaron una botella de agua a la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba.

El ministro ha expuesto que en Zaragoza había policía suficiente para asegurar la celebración del acto y la integridad de los asistentes, y que se actuó con "proporcionalidad y sentido común", según las fuentes.

Ha remarcado que las fuerzas de seguridad han evitado en todo momento la "provocación" y han impedido agresiones, más allá del lanzamiento de la botella que ha golpeado a la presidenta del parlamento aragonés, que no ha resultado herida.

Zoido también ha comentado que las fuerzas de seguridad no dijeron que no se podía garantizar la seguridad de los participantes del acto, sino que se les pidió que no saliesen para "evitar más perjuicios", como ha pasado en otras ocasiones.

Las fuentes han apuntado que el responsable de Interior ha destacado que "nunca" ha corrido peligro la integridad física de los participantes, y que se optó por esperar a la disolución de la concentración para no tensionar la situación.