El alcalde de Portbou (Gerona) ordena cambiar la cerradura del colegio electoral

En una carta abierta que Aranda ha publicado en Facebook, recogida por Europa Press, ha criticado que Salas ha tomado "una decisión unilateral, con nocturnidad y alevosía", al cambiar la cerradura del centro polivalente de la localidad gerundense para impedir que se vote.

"Has cruzado la línea, has puesto la gota que ha hecho colmar el vaso, hoy has apostado por el fascismo y no por la democracia", le ha reprochado el edil, que también ha acusado al alcalde de contribuir a hacer, con su gesto, "un Portbou más gris y oscuro".

Aranda asegura que Salas le dijo que se retiraría a los seis meses de la Alcaldía y ha lamentado que tome decisiones que ha tachado de absurdas y arbitrarias, como la de impedir el acceso a la sala: "No mantienes las promesas. Esta y otras son un ejemplo".

"Portbou no se merece esto, pero sobre todo no se merece a un alcalde como tú. Haznos un favor a todos y dimite", termina el mensaje del concejal ampurdanés.