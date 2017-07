El padre del detenido en Collado Mediano por presunta relación con DAESH asegura que su hijo "es un buen chaval"

En declaraciones a los medios de comunicación, el padre ha asegurado que su hijo es "muy buen chaval", y que es "un trabajador, casado, muy tranquilo".

El hombre ha indicado que su hijo vivía en España desde los 17 años, que "a veces" iba a la mezquita y que se fue a Marruecos para casarse. En este mismo país, ha añadido, cursó sus estudios y era "muy buen estudiante".

Así, ha explicado que su hijo "no es nada de eso", en relación a las razones por las que ha sido detenido. "No es ni terrorista, ni nada. No entiendo por qué lo han detenido", ha puntualizado.

El padre ha subrayado que su hijo "nunca se reunía con gente que ha viajado a Siria". "Nunca se reunió con nadie. No tiene amigos aquí", ha resaltado.

Por su parte, la hermana del detenido, de 14 años, ha indicado que las acusaciones contra su hermano son "sin sentido". "Tengo 14 años, pero soy bastante consciente de lo que es esto. No es justo. Una cosa es venir, tocar la puerta, y otra es tirar la puerta abajo, pegar a la mujer un susto de muerte", ha señalado, con relación al registro efectuado por la Guardia Civil.

La hermana se ha preguntado si hay pruebas o bombardeos para haber realizado la detención o algo que demuestre lo que están acusando. "¿Hay algo que demuestre lo que están acusando? No lo entiendo", ha concluido.