La embajadora de Bolivia en España asume como la nueva vicecanciller de su país

La hasta ahora embajadora de Bolivia en España, María Luisa Ramos, asumió hoy el cargo de viceministra de Relaciones Exteriores en reemplazo de Guadalupe Palomeque, quien renunció esta semana por razones personales.

El ministro de Exteriores, Fernando Huanacuni, tomó juramento a Ramos en un acto en la Cancillería en La Paz, en el que la nueva vicecanciller agradeció la designación y la "tremenda confianza" del presidente Evo Morales en su persona.

"A través suyo, que se agradezca al presidente Evo Morales por este honor que tengo de volver nuevamente a esta casa, a pesar de que no me he alejado de ella desde que somos Gobierno", señaló.

De profesión ingeniera agrónoma, Ramos recordó su designación para ser embajadora en Rusia entre 2009 y 2015, al igual que el nombramiento para representar a Bolivia en España, cargo que ejerció desde septiembre del año pasado.

"Mi compromiso es dar todo lo mejor de mí para que podamos juntos, en equipo, llevar con todos los viceministerios adelante todo lo que es la política del Estado Plurinacional", sostuvo.

Según la nueva vicecanciller, Bolivia nunca estuvo más presente en el mundo como en los once años de la presidencia de Evo Morales y consideró que se debe dar continuidad a esa difusión del país.

El ministro Huanacuni resaltó por su parte la nueva etapa que se vivirá en el Ministerio de Exteriores con el nombramiento de Ramos y destacó su experiencia en el ámbito multilateral por los cargos que ocupó antes.