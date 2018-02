La comisión de investigación del PP incluye a López del Hierro en su lista de comparecientes pendientes de fecha

Se trata del primer paso para llamarle a declarar ante la comisión de investigación, que ya tiene aprobado su plan de comparecencias para las próximas semanas hasta mediados de abril. Lo siguiente será poner fecha a su convocatoria, en función del ritmo de trabajo de la comisión, cuyo mandato acaba en octubre.

La citación ha sido impulsada por Unidos Podemos a raíz del testimonio prestado este martes por el cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, en su día conocido como 'El Bigotes', que señaló a López del Hierro como un ejemplo de donantes del PP que no han sido citados ante ninguna comisión de investigación ni ante ningún tribunal.

LOS ATIZANTES QUE IBAN A SOLTAR EL MONDONGO

Según señaló el responsable de la trama valenciana de Gürtel, tanto López del Hierro como Ángel Piñeiro --un amigo de la infancia de Mariano Rajoy, de quien fue 'edecán'-- son dos nombres citados varias veces en los llamados 'papeles' del extesorero Luis Bárcenas.

"Figuran como atizantes (donantes), iban a soltar el mondongo. Y no les he visto en ningún juicio, no dicen ni pío. A lo mejor es que tienen algún privilegio --protestó--. ¿Dónde están esos señores, en qué banquillo están?".

López del Hierro anunció después su intención de querellarse contra 'El Bigotes' y le tachó de "difamador". También la propia ministra de Defensa hizo unas declaraciones contra Pérez y defendiendo a su marido: "En los apuntes de Bárcenas no aparece su nombre, apellido ni DNI --recalcó--. No hay nada acreditado".