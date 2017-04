La justicia sobresee el caso de la vicepresidenta argentina por el robo en su vivienda

La Justicia de Argentina dictó hoy el sobreseimiento de la vicepresidenta del país, Gabriela Michetti, en una causa en la que se investiga el origen del dinero que fue robado en su casa el 22 de noviembre de 2015, el día en que el frente gobernante Cambiemos venció en los comicios presidenciales.

Ya en septiembre del año pasado, la también presidenta del Senado solicitó ser sobreseída por "inexistencia de delito" al juez Ariel Lijo, quien finalmente hoy aceptó la petición tras considerar que "se corroboró la versión expuesta" por Michetti en las diversas presentaciones ante el Tribunal.

La vicepresidenta había denunciado un robo en su casa de Buenos Aires en el que le sustrajeron 50.000 dólares, que justificó eran un préstamo de su novio -para un curso de posgrado de su hijo- "debidamente documentado" en sus declaraciones juradas, y 245.000 pesos (unos 16.000 dólares actuales) "declarados" que pertenecían en su gran mayoría a donaciones a la Fundación SUMA, que ella preside.

Se trata de una organización sin fines de lucro que fomenta una cultura ciudadana de cooperación y trabajo colectivo.

Lijo decidió también el archivo de la investigación vinculada al "funcionamiento y financiamiento" de esa fundación y otras cuatro integradas por diversos miembros del Gobierno de Mauricio Macri.

El magistrado sostuvo en su resolución que tras producir "toda la prueba y recopilar gran cantidad de información" de cada una de las fundaciones, no se verificó ningún hecho delictivo ni tampoco impulsó nuevas medidas "por encontrarse agotada la investigación".

En la denuncia iniciada contra Michetti, en julio de 2016, se dispusieron gran cantidad de medidas probatorias -entre las que se destacan informes bancarios, declaraciones juradas, declaraciones testimoniales y libros contables de la Fundación SUMA-, cuyos resultados acreditaron, según Lijo, "el origen lícito del dinero".

El robo ocurrió el 22 de noviembre de 2015, la noche en que la fórmula presidencial que integró junto a Mauricio Macri ganó la segunda vuelta electoral.

La vicepresidenta desveló el robo a mediados de junio pasado y explicó que no lo había dado a conocer antes porque estaba involucrado uno de los miembros de su custodia, David Juan Pablo Cruzado, que está imputado.

"Se me puede investigar hasta el hartazgo y nada raro aparecerá, porque nada hay. Hacer política no es sinónimo de corrupción o enriquecimiento, no somos todos lo mismo, señor juez", dijo Michetti en el escrito en el que pedía su sobreseimiento.

En ese texto, la titular del Senado recordó que vive en la misma casa "desde hace más de veinte años", y que tiene un estilo de vida "sumamente austero", sin "propiedades ocultas, ni cuentas en el extranjero, ni bienes rumbosos".

En este sentido, Michetti afirmó que tenía el dinero de la fundación porque siete días después tendría lugar la Cena Anual de recaudación de fondos y ese monto había sido recaudado "a tal efecto".