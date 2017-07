La tesorera del PP dice que el partido no paga sobresueldos a sus cargos sino "gastos de representación"

La actual tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, ha asegurado este jueves que el partido no paga sobresueldos en 'b' a sus cargos sino que abona "gastos de representación" a determinados miembros de la formación por trabajar en sus filas, que se declaran con la correspondiente retención y que "se ajustan a la legalidad". "El PP no entrega sobresueldos", ha enfatizado.

Navarro, que ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP, empezó a trabajar como gerente del partido en julio de 2010 y dos años después, cuando José Manuel Romay Beccaría dejo la Tesorería para ser nombrado presidente del Consejo de Estado, fue nombrada tesorera.

En su intervención, Navarro ha defendido su gestión y no ha querido valorar lo que hicieron sus predecesores alegando que no conoce los hechos que tienen que ver con "periodos anteriores". "Creo que bajo mi mandato se están haciendo las cosas bien y el Tribunal de Cuentas lo está confirmando", ha dicho, para añadir que ella "gestiona el presente y no investiga el pasado". En otro momento de su comparecencia ha afirmado que asume el "pasado" de su partido pero no lo va a investigar.

UNA AUDITORÍA QUE CORROBORÓ "LA LEGALIDAD"

Ante las preguntas de la oposición acerca de si el PP sigue pagando sobresueldos a sus cargos, la tesorera ha afirmado que "no existen", sino que son "gastos de representación" por su trabajo que decide el comité de dirección. "No son sobresueldos, son abonos a determinados miembros del partido, que es distinto", ha apuntado.

Tras señalar que por trabajar en el partido se tiene que "recibir algo", ha dicho que en el PSOE "pasaba exactamente igual". Pese a las preguntas de la oposición sobre qué cargos cobran ese dinero y en qué cuantía, ha rechazado precisar "cómo se emplean los recursos lícitos en los gastos que decide realizar un partido" y se ha amparado en la Ley de Protección de Datos.

Eso sí, ha recalcado que el Tribunal de Cuentas "conoce perfectamente lo que percibe cada trabajador y colaborador con nombres y apellidos". Pese a que se le ha preguntado si pueden llegar a los 200.000 euros esos "sobresueldos", la tesorera ha indicado que esos abonos representan un gasto "ínfimo" en las cuentas del PP.

Navarro ha explicado que en 2013 realizó una auditoría para analizar las cuentas del partido --desde el 2004, año desde el que tenían documentación--, el funcionamiento de la caja y ver "si las retribuciones se ajustaban a la legalidad". Según ha dicho, allí se "comprobó" que así era.

LOS GRUPOS MUNICIPALES SON AUTÓNOMOS

Navarro ha puesto en valor su gestión como responsable de finanzas y ha explicado que han introducido la contabilidad 'on line', cuentan con un plan de auditorías y celebra reuniones de coordinación con gerentes provinciales y regionales del partido para "ver lo que ocurre en esos territorios" y "poderlo detectar rápidamente".

Eso sí, ha desvinculado la financiación del PP de las cuentas de los grupos municipales. "El grupo municipal no es el partido. Los grupos municipales son autónomos", ha respondido, ante las reiteradas preguntas de la oposición sobre los casos que se están investigando en Valencia como 'caso Taula' o el relativo a la 'Feria de Valencia'

Por ejemplo, a preguntas portavoz de Compromís, Joan Baldoví, Navarro ha señalado que ni "tenía" ni tiene "constancia de una 'caja b' del partido en la ciudad de Valencia", entre otras cosas porque "la contabilidad de lo grupos municipales competencia de ayuntamientos".

En este sentido, ha admitido que en 2013 el Tribunal de Cuentas hizo una resolución abogando por la consolidación en las cuentas generales de los partidos de la financiación de sus grupos parlamentarios y municipales, pero ha precisado que después, cuando se cambió la ley de financiación de partidos en 2015, esa idea se desechó porque ambas contabilidades no son asimilables.

LA FERIA DE VALENCIA

Baldoví le ha preguntado por qué 'Génova' no pagó los 600.000 euros que le reclamó la Feria de Valencia por la utilización de un pabellón municipal para el Congreso Nacional del PP de 2008. Navarro ha indicado que el PP "paga religiosamente a todos sus proveedores en tiempo y forma", pero ha admitido que en este caso no fue así.

Según ha relatado, la Feria de Valencia presentó una factura de más de 600.000 euros en 2012 y el partido pidió el contrato y un estudio de costes, pero no se les entregó nada y por eso no la pagaron. "Haberlo hecho habría sido una irregularidad", se ha defendido, admitiendo eso sí, que ahora hay una sentencia que obliga al PP a abonarla y garantizando que así lo harán cuando "sea firme".

También el portavoz socialista, Artemi Rallo, le ha sacado a relucir presuntas irregularidades en las elecciones municipales de 2011 y ha hecho mención al 'caso Taula'. Navarro ha defendido la "pulcritud" de las cuentas del PP, ha recalcado que están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y ha dicho que "ningún juez" la está investigando por esas cuentas municipales.

Tras afirmar que la nombró Mariano Rajoy para "blanquear una larga historia de más de 20 años de dinero negro", el diputado del PSOE le ha recordado que podía incurrir en un ilícito penal "si no decía la verdad". "Soy consciente de las responsabilidades penales si hago las cosas mal, pero como no las he hecho, no voy a incurrir en ninguna responsabilidad penal", ha manifestado.

A preguntas de la diputada de Podemos Carolina Bescansa, ha señalado que en 2012 ingresaban 89 millones y en 2016 bajaron esos ingresos a 42,5, algo que ha achacado a que han bajado un 40% las subvenciones de los partidos y han perdido diputados con respecto a las elecciones de 2011. Además, ha precisado que un 82% de su financiación procede de recursos públicos y el resto de recursos privados.

Además, ha señalado que el PP tiene "muy poca" deuda y cuentan con una situación "muy saneada". "Los únicos créditos que tenemos son los créditos electorales que cuando vienen las subvenciones se cancelan", ha explicado.

EL FINIQUITO DE BÁRCENAS

En otro momento de su intervención, Navarro ha subrayado que hay hasta cuatro sentencias que dan "la razón" al PP respecto a la indemnización por cese que abonó a Bárcenas durante dos años después de dejar el partido. "No nos hemos inventado la indemnización en diferido", ha recalcado.

En este sentido, ha indicado que también se actúa así cuando cesan altos cargos de la Administración General del Estado que cobran una "indemnización diferida en dos años para compensarles su cese". Además, ha negado que hayan "estafado" a la Tesorería porque al final a ésta "le ha venido bien" que el PP pagara las cotizaciones a la Seguridad Social.

NO HABLA DE LOS DISCOS DUROS

Por otra parte, Navarro ha rehusado contestar a las preguntas que le han formulado los comisionados sobre el caso de la destrucción de los discos duros del ordenador del extesorero Luis Bárcenas en 'Génova' por el que ha sido procesada.

Ha guardado silencio, según ha dicho, por "respeto" a la Justicia y para no perjudicar su derecho de defensa. "No voy a hablar nada de un asunto judicial que está abierto y del que formo parte", ha espetado a los grupos de la oposición.

La tesorera ha vivido unos momentos tensos con Bescansa, quién le ha recriminado que en sede parlamentaria no negara que está pagando de su bolsillo sus abogados. Navarro le ha replicado que por mucho que la intente "provocar" no iba a salir de la misma respuesta: el procedimiento judicial está "abierto" y no tiene "nada que ver" con el objeto de la comisión.