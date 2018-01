El Gobierno descarga responsabilidades en la concesionaria de la AP-6 y la compañía culpa a los conductores

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha rechazado este domingo cualquier responsabilidad del Gobierno en el caos que se ha producido en la AP-6 y que ha mantenido retenidas a miles de personas en la carretera durante la noche. Ha culpado a la empresa concesionaria de la autopista, Iberpistas (del grupo Autopistas, filial de Abertis), mientras a su vez el grupo ha señalado a los conductores por no contar "con el equipamiento necesario", según recoge El Español. Por su parte, el director de la DGT, Gregorio Serrano, ha sostenido que los conductores atrapados o no se enteraron de los avisos o no tomaron las precauciones necesarias.

"La concesionaria tiene la responsabilidad de la gestión y el Ministerio ha estado trabajando toda la noche", ha explicado de la Serna en una entrevista en la Cadena Ser. Según su explicación, la empresa concesionaria es la que decide a las 17 del sábado junto a la DGT que se debe prohibir el tráfico hasta las 19 para llevar a cabo la tarea de limpieza y reanuda el tráfico. La primera constatación de bloqueo se produce en torno a las 20.45.

Los atascos que se producen impiden el uso de quitanieves son "fruto de los cortes de carretera" cuando se considera que "está limpia": "El problema fundamental ha sido primero la intensa nevada que hacía que tras pasar la máquina quitanieves enseguida se produjera de nuevo un problema de circulación. Como consecuencia de los bloqueos, ha habido incapacidad para acceder a las zonas donde se podía llevar a cabo esa limpieza y eso ha generado una retención", ha expresado.

Por su parte, el grupo Autopistas ha afirmado este domingo que había presencia de máquinas quitanieves en la AP-6 y han apuntado que se puso en marcha el Plan Operativo de Viabilidad Invernal con la supervisión tanto de la DGT como el Ministerio de Fomento, según recoge El Español. El grupo ha señalado a los conductores por no llevar "el equipamiento necesario" para hacer frente a las nevadas.

El ministro de Fomento ha negado la existencia de problemas en otras carreteras y falta de previsión, pese a que también hubo cortes de carreteras en la NA-2011 y la NA-2012 en Navarra, y restricciones en distintos puntos de la geografía española: "El único punto donde se ha producido un problema de relieve ha sido la AP-6". Instantes después, ha matizado: "En el resto de carreteras de titularidad estatal ha habido problemas, pero se han ido resolviendo a base de poner en marcha esos medios que tenemos". Según su explicación, el Ministerio ha tomado "las medidas habituales" para atender las carreteras, infraestructuras ferroviarias y los sistemas aeroportuarios. En cuanto a la falta de información que lamentan los afectados, ha señalado que se utilizaron "los medios habituales".

Ha anunciado que se abrirá un expediente informativo a Iberpistas para "hacer una valoración" de lo ocurrido, tras lo cual comparecerá en el Congreso, como había solicitado el PSOE. "Los partidos de la oposición pueden tomar las decisiones que quieran tomar y la nuestra va a ser comparecer para dar explicaciones con absoluta transparencia una vez tengamos la información de Iberpistas". En este punto, ha remarcado que el Gobierno es titular "de la infraestuctura" y no "de la gestión".

El Gobierno dice que se ponen "todos los esfuerzos"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho también que el Ejecutivo "está poniendo todos los esfuerzos" para resolver la situación que ha provocado el temporal de nieve en las carreteras y ha pedido prudencia a los conductores antes de salir. Méndez de Vigo se ha referido brevemente al temporal tras la clausura del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz y ha dicho que "las cosas suceden cuando las condiciones son extremas y adversas".

"Estoy seguro que todo el mundo está colaborando para paliar la situación y que en aquellos lugares donde ha sido mas difícil, especialmente la pasada noche, la situación está volviendo a la normalidad", ha afirmado.