La parte de la Ciudad de la Justicia no afectada por el incendio puede abrir

Un informe del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) concluye que la parte que no resultó afectada por el incendio que el pasado domingo afectó a una parte de la Ciudad de la Justicia de Valencia puede volver a funcionar con normalidad.

Según un segundo informe realizado por el Invassat, un organismo dependiente de la Generalitat, tras la visita realizada ayer a estas dependencias de la administración de justicia, las alas sur y este del complejo -denominadas pastillas B y C- que no se vieron afectadas por el incendio, "no se aprecia inconveniente alguno para que se continúe con la actividad laboral".

En la Ciudad de la Justicia de Valencia, hoy únicamente permanecen abiertos los juzgados de guardia (detenidos, incidencias y Violencia sobre la Mujer) y el Registro Civil, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

El documento del Inassat -que amplía el elaborado por el propio organismo el pasado martes- establece que en la pastilla A (correspondiente al ala oeste del edificio) "se debe efectuar una limpieza exhaustiva, en húmedo y aspiración en caso necesario, de todas y cada una de las dependencias, a fin de retirar todo el hollín que pueda haberse depositado tras el incendio".

Por otra parte, la Jefatura del Sector de Medicina del Trabajo del Invassat ha remitido a la Conselleria de Justicia otro informe sobre la treintena de casos de afecciones y molestias que se han producido entre el personal de la Ciudad de la Justicia.

Según el documento facultativo, los cuadros clínicos han sido "mayoritariamente de tipo irritativo y de carácter leve, sin signos de inflamación evidentes y con una auscultación normal, por lo que no han requerido tratamiento médico, cediendo simplemente al salir del edificio".

Además, un pequeño grupo de casos atendidos, que se han revelado "especialmente sensibles por padecer problemas previos de tipo alérgico y/o patología respiratoria (asma, bronquitis crónica), han visto incrementada su sintomatología por lo que han necesitado retomar su medicación habitual o variar la pauta de la misma".