Nuestra guía de La Gomera; claves para un viaje a la isla colombina

Lo ideal es llegar a La Gomera por mar. Es la mejor forma de acercarse a la isla y verla crecer poco a poco desde el barco mientras oteamos el horizonte en busca de bichos. Ver como las masas verdes de las cumbres se van definiendo; como las masas grises se van convirtiendo en esos roques que adornan las alturas; como las casas de San Sebastián se van descubriendo cuando la proa del barco gira y enfila la bocana del puerto. Ojo, que también podemos ir en avión (apenas un cuarto de hora desde Tenerife), pero si puedes ir en barco no pierdas la oportunidad de hacer esa travesía de apenas 30 kilómetros desde Los Cristianos. Acuérdate: no te vas a arrepentir. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que la isla es grande aunque sea pequeña; es tan intrincada que conocerla a fondo requiere un tiempo.

Las prisas no son buenas consejeras. La isla es fecunda en rincones y recovecos; en lugares que requieren de un buen número de giros de volante y kilómetros de marcha cuidados; de lugares en los que es un verdadero placer detenerse y dejar pasar el tiempo. Por eso no es muy recomendable ir, ver y volver en la misma jornada (aunque sea una estupenda excursión desde Tenerife si no tienes tiempo) y tomarse, al menos, dos o tres días para ir y venir a tu antojo y darte todos los gustos; porque si no es así no puedes, por ejemplo, ver atardecer desde el Alto de Garajonay junto a un antiguo altar de los aborígenes gomeros mientras las últimas luces del día tiñen el Teide de rojo; o pasar de noche junto al Llano de Las Brujas; o ver las luces del sur de Tenerife desde Los Garañones o la Lomada del Camello, a tiro de piedra de San Sebastián. ¿Y qué ver en La Gomera? ¿Realmente da para tanto la isla? Ya hemos escrito mucho sobre el tema. Aquí te sistematizamos la información en una guía on line de La Gomera muy completa. Y si tienes dudas puedes consultarnos a través de nuestro Facebook .

Torre del Conde, símbolo de San Sebastián de La Gomera. VIAJAR AHORA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA .- La capital de la isla es pequeña y apenas requiere de dos o tres horas de paseo tranquilo para decir que ya la conoces. Uno puede ser más concienzudo y completar la visita con museos y monumentos. Y aún así una mañana completa o una tarde basta. El casco histórico de la capital se articula en torno a la Calle Real , que sube desde la Plaza de Las Américas –junto a la Playa de San Sebastián- hacia el interior pasando por los principales atractivos patrimoniales y culturales de la población. Para nosotros los imprescindibles son la Torre del Conde (Parque de la Torre sn; Horario: LV 10.00 – 18.00), una de las construcciones más antiguas de Canarias, la Iglesia de la Concepción, un precioso edificio gótico de finales del XV que guarda un buen número de tesoros artísticos, y la Casa de la Aguada (Plaza de la Constitución sn; Tel: (+34) 922 141 512; Horario: LV 10.00 – 18.00) una pequeña casa colonial que, según la tradición fue el lugar dónde Cristóbal Colón se abasteció de agua antes de iniciar la primera travesía atlántica hacia América.

fachada gótica de la Iglesia de la Asunción, en San Sebastián de La Gomera. VIAJAR AHORA

Otros lugares de interés son el Museo Arqueológico (Calle Torres Padilla, 8; Tel: (+34) 922 141 586; E-mail: mag@lagomera.es), con interesantes colecciones de objetos de los primeros pobladores de la isla y la Casa de Colón (Calle Real, 56; Tel: (+34) 922 140 103) una preciosa casa colonial que guarda una interesante colección de arte americano precolombino. Ver atardecer o amanecer desde la Punta de la Hila y la Playa de la Cueva es una pasada, con vistas impresionantes sobre la costa sur de Tenerife. Como te decíamos, en tres horas ya habrás pasado dos veces por el mismo sitio, pero no te habrá dado tiempo a llegarte hasta el Faro de Punta San Cristóbal o pasar alguna tarde en la playa, que no es mal plan tampoco.

Arroyo del Bosque del Cedro, una de las postales más recurrentes de la isla de La Gomera. VIAJAR AHORA

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY.- Este imponente espacio natural, refugio del mejor bosque de Laurisilva que se conserva en toda Canarias, merece una exploración detenida e, incluso, un par de escapadas a distintas horas de la jornada. Los lugares que hay que ver sí o sí es el Mirador de la Cañada de Jorge (con vistas imponentes sobre los roques gomeros), hacer el pequeño sendero del Barranco del Cedro, subir al Alto del Garajonay (si puede ser al atardecer más que mejor) y darse un paseo por los alrededores de La Laguna Grande. El Centro de Interpretación del Juego de Bolas (Acceso: Carretera La Palmita Agulo GM 1; Tel: (+34) 922 800 993; Horario: LD 9.30 -16.30; E-mail: cvgarajonay@oapn.es) queda un poco a trasmano (se encuentra cerca de la carretera que conecta los pueblos de Agulo y Vallehermoso) y puede combinarse con una ruta por el norte de la isla. Pero, como te decíamos, no es mala idea ir y venir. Cualquier recorrido por el sur, por ejemplo, desde San Sebastián te va a llevar a las puertas de Garajonay o al corazón de este bosque encantado.

Bancales de cultivo y casas tradicionales en Hermigua.

El NORTE DE LA GOMERA.- Tres valles ocupan el norte de la isla partiendo desde el ‘altiplano’ de Garajonay a las playas de arena negra que ocupan las desembocaduras de estos tres enormes barranqueras. Hermigua, Agulo y Vallehermoso forman esta sucesión de socavones a la que se adapta la carretera a través de curvas, curvas y curvas (no te asustes, es muy fácil conducir en La Gomera) que suben y bajan sujetas a la dictadura de la geografía. Esto regala miradores como el de La Carbonera, sobre el Valle de Hermigua, y el de Abrante, un espectacular balcón de cristal colgado sobre Agulo. A ras de suelo, los pueblos se alternan con grandes extensiones de cultivo dónde se esconden antiguos conventos, molinos de agua y casones de arquitectura colonial. Una exploración a fondo de la comarca requiere de una jornada completa.

Vista del pueblo de Agulo, en el norte de La Gomera.

Nuestros lugares preferidos de esta zona de la isla son el Convento de San Pedro Apóstol (Dirección: C/ Convento, 9; Horario: L-S 9.00 – 14.00 y 16.00 – 20.00), un precioso edificio de estilo colonial del siglo XVII y el casco histórico de Agulo, un lugar precioso con una buena colección de casonas tradicionales canarias. El paisaje de Vallehermoso es peculiar. Las sabinas anuncian la proximidad de un pueblo que también merece una visita y que también cuenta con un casco histórico bonito de ver. Ya camino de las alturas del Garajonay, muy poca gente se anima a bajar hasta Alojera y la verdad que es un lugar increíble.

María es una de las últimas loceras (alfareras) tradicionales que quedan en Chipude (La Gomera). Viajar Ahora / La Gomera

EL SUR DE LA ISLA.- El sur es otro mundo. Una isla marcada por las suaves pendientes que bajan desde los verdes de Garajonay hasta el mar en lomadas domadas por los gomeros y gomeras a base de antiguas terrazas de cultivo hoy colonizadas por miles de palmeras. Una comarca que tiene, también, sus hitos playeros en lugares como Playa Santiago o La Rajita y pequeños pueblos de casitas encantadoras rodeados de palmeras como Alajeró o la minúscula pero precisa Imada , apenas treinta casas junto a la carretera. También es la Comarca de Chipude , (un pueblo que en realidad son dos –El Cercado y Temocodá-) a la sombra de la Fortaleza de Chipude, una imponente mole de piedra repleta de vestigios de los antiguos gomeros.

Los palmerales ocupan gran parte de Valle Gran Rey. VIAJAR AHORA

Tierra de viñedos y buena arcilla con la que se siguen haciendo cacharros como se hacían hace siglos gracias a las manos prodigiosas de un pequeño puñado de artesanas como María del Mar (Carretera Chipude – El Cercado, sn; Tel: (+34) 922 804 279), que tiene su tienda en Los Cercados a dos pasos del Museo de Las Loceras (Carretera Chipude-El Cercado sn; Tel: (+34) 922 804 104; Horario: M-V 10.00 – 18.00 S y D 10.00 – 14.00; mail: lasloceras@aidergomera.com ). El coche es un aliado necesario para ir y venir viéndolo todo y darse un gusto de bajar hasta La Rajita, una playita pequeña y escondida que es muy apreciada por los nudistas locales.

Bañistas en el Charco del Conde, en Valle Gran Rey. VIAJAR AHORA

Un coche que se vuelve imprescindible porque para ir de un lado a otro hay que bajar mucho para volver a subir otro tanto. Porque cada uno de los barrancos que marcan la geografía de la isla son un mundo en sí mismo. Como sucede en Valle Gran Rey, un verdadero oasis de palmeras enclaustradas entre paredes de roca casi verticales que desemboca en buenos lugares para darse un chapuzón como el Charco del Conde y la Playa del Inglés. Una grieta prodigiosa que puedes ver desde las alturas gracias a uno de esos miradores que el genial artista canario César Manríquez dejó sembrados por toda la geografía de este Archipiélago mágico para luego descender y descubrir casitas lindas bajo las copas estrelladas de las palmeras, ermitas viejas, campos verdes y esas playas de arena negra que tanto nos gustan.

COMO IR :

Por Avión : Binter Canarias conecta La Gomera y Tenerife Norte con vuelos directos todos los días y con transbordo en Tenerife Norte desde cualquier otro destino de la compañía.

Por barco : Las compañías Fred Olsen Express y Naviera Armas conectan el puerto de Los Cristianos con San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey.