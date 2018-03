Francia está en guerra...

Tengo miedo



No me avergüenza admitirlo. Tengo miedo.



Tengo miedo del movimiento del Estado Islámico, también conocido como ISIS o Daesh.



Es el único peligro real que amenaza a Israel, que amenaza al mundo, que me amenaza a mí.



Aquellos que a día de hoy tratan la cuestión con indiferencia, como si fuera una cosa más, terminarán arrepintiéndose.



El año que yo nací, 1923, un demagogo bajito y ridículo que llevaba un irrisorio bigote, Adolf Hitler, organizó un intento de golpe de estado en Munich. Un puñado de policías frustró la tentativa, y pronto se olvidó el incidente.



El mundo tenía problemas mucho más serios con los que lidiar: la incontrolable inflación en Alemania; la joven Unión Soviética; la peligrosa competición entre las dos grandes potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia y, en 1929, la Gran Depresión, que devastó la economía mundial.

Pero el bajito demagogo de Munich tenía un arma que no atrajo la atención de hombres de Estado con experiencia y políticos astutos: un estado mental poderoso. Convirtió la humillación de una gran nación en un arma más efectiva que cualquier aviación o Armada. En poco tiempo – sólo unos pocos años – conquistó Alemania y después Europa, y parecía dispuesto a hacerse con el mundo entero.



Millones y millones de seres humanos perecieron en el proceso. Muchos países vivieron una miseria incalculable. Por no hablar del holocausto, un crimen prácticamente sin parangón en los anales de la historia moderna.



¿Cómo lo hizo? Ante todo, no mediante el poder político o militar, sino mediante el poder de una idea, de un estado mental, de una explosión mental.



Yo fui testigo de estos sucesos en el primer cuarto de mi vida. Se me vienen a la mente cuando miro al movimiento que ahora se hace llamar EI, el Estado Islámico.



A principios del siglo siete de la era cristiana, en medio del inhóspito desierto árabe, un humilde comerciante tuvo una idea. En un período de tiempo increíblemente corto, él y sus compañeros conquistaron su ciudad natal, La Meca, después toda la península arábiga, después el Creciente Fértil, y después gran parte del mundo civilizado, desde el Océano Atlántico hasta el norte de la India y mucho más allá. Sus seguidores llegaron al corazón de Francia y sitiaron Viena.



¿Cómo consiguió todo esto una pequeña tribu árabe? No mediante la superioridad militar, sino mediante la fuerza de una embriagadora religión nueva, una religión tan innovadora y liberadora que nadie podía resistirse a su poder terrenal.



Contra una nueva idea embriagadora, las armas materiales son inútiles, los ejércitos y las Armadas se desmoronan y los imperios poderosos, como el bizantino y el persa, se desintegran. Pero las ideas son invisibles, los realistas no son capaces de verlas, los hombres de Estado con experiencia y los poderosos generales están ciegos ante ellas.

”¿Cuántas divisiones tiene el Papa?” Con este desprecio respondió Stalin cuando se le advirtió del poder de la Iglesia. Y, sin embargo, el Imperio soviético cayó y desapareció, y la Iglesia Católica sigue viva.



Al-Daula Al-Islamiyah, el Estado Islámico, es un movimiento ”fundamentalista”. Su fundamento es el Estado Islámico que el profeta Mahoma instauró hace 1.400 años en Medina y La Meca. Esta postura retrógrada es una estratagema propagandística. ¿Cómo se puede pretender resucitar algo que existió hace tantos siglos?



En realidad, el ISIS es un movimiento extremadamente moderno, un movimiento de hoy y probablemente de mañana. Usa las herramientas más modernas que hay, como internet. Es un movimiento revolucionario, probablemente el más revolucionario del mundo de hoy en día.



En su ascenso al poder, usa métodos bárbaros de tiempos pasados para alcanzar objetivos muy modernos. Crea terror. No el término de propaganda ”terrorismo” que todos los gobiernos usan hoy en día para estigmatizar a sus enemigos. Sino verdaderas atrocidades, acciones abominables, como cortar cabezas o destruir antigüedades de un valor incalculable; todo para infundir un miedo que debilite los corazones de sus enemigos.



En realidad, al movimiento del Estado Islámico no le preocupa Europa, Estados Unidos o Israel. No por ahora. Los usa como propaganda incendiaria para alcanzar su objetivo real e inmediato: apoderarse de todo el mundo islámico.



Si lo consigue, es fácil imaginarse el siguiente paso. Después de que los cruzados conquistaran Palestina y las tierras de alrededor, un aventurero kurdo llamado Salah-a-Din al-Ayyubi (Saladino para los europeos) se propuso unir al mundo árabe bajo su mandato. Sólo tras conseguir esto, emprendió la guerra contra los cruzados y los barrió del mapa.