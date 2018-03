HBO busca localizaciones en Andalucía para 'Juego de tronos'

¿S omos demasiado triunfalistas quienes nos empeñamos en glosar los éxitos del cine an daluz? No es una pregunta para Ma ría Galiana, sino una reflexión que me hago tras hablar con ella, porque al preguntarle por el "cine andaluz", no sólo niega que algo tal exista ("el cine no es de ninguna parte", dice), sino que se declara "no excesivamente triunfalista".

¿Por qué?



Porque soy muy exigente. El rigor me parece importantísimo. No quiero decir con esto que no sean totalmente ciertos los éxitos de nuestros andaluces en el cine, pero no tiendo nunca a engordar los elogios. Hay actores que me han gustado mucho en un momento y en otros me han gustado menos. Y actores que han sido muy valorados y yo en ese momento no he creído que fuera para tanto. Sin embargo, por lo general, admito que el nivel de los andaluces es muy bueno y que, sobre todo, hay muy buena cantera.

Desde luego María Galiana tiene un punto de vista nacional de todo el panorama actoral, que repasa con profusión casi enciclopédica. Y al hilo de ese rigor que reclama, hace hincapié en que los actores tienen sus altibajos, que unas veces se está más que otras. "Mira las mujeres que trabajan con Almodóvar, están unas cuantas películas y después ya no están" (yo esto lo escribo resumido, porque repasa con maestría las trayectorias almodovarianas de Julieta Serrano, Kiti Mánver, Lola Dueñas, Blanca Portillo o Elena Anaya).