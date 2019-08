La listeria en un producto de marca blanca se detectó gracias a que un cliente de la empresa Magrudis dio el aviso

Un comercio minorista cliente de Magrudis, responsable de la carne mechada que ha originado el brote de listeriosis en Andalucía, alertó a la Junta de Andalucía de la existencia de una marca blanca con carne de la misma empresa pero distribuida por otra casa comercial. Es decir, carne "de la misma naturaleza pero comercializada sin estar identificada" con la marca de La Mechá, según han comentado a los medios el subdirector de Protección de Salud, Jesús Peinado, y el delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores.

Ambos responsables han trasladado de una secuencia de los acontecimientos que se iniciaron el miércoles 21, cuando en una localidad de Sevilla (Brenes) un inspector del Ayuntamiento de Sevilla "encuentra esa carne que no estaba identificada" y "se le preguntó por su procedencia". Los responsables autonómicos y local han confirmado que el nombre de la empresa (Comercial Martínez León) estaba en el listado de cliente que Magrudis aportó a la Junta pero que, cuando se inició la investigación, estaba cerrada y sus responsables de vacaciones. "Sería una cuestión de días o de tiempo" que la administración advirtiera de ello, pero el caso es que la "sospecha" de la existencia de esta marca blanca llegó por "un comentario", como ha dicho el propio Flores.

Según ha explicado Peinado, en un establecimiento minorista de la citada localidad de Brenes "aparece un carne que no está etiquetada como La Mechá pero que el minorista dice que es La Mechá pero comercializada por otra empresa, que dice que está vendiendo una marca blanca que la hace La Mechá", según sus palabras textuales.

"Escasa" cantidad distribuida

Los portavoces han coincidido en señalar que se ha podido localizar al empresario, quien ha comunicado que avisó a sus clientes de que no distribuyeran la carne y que la cantidad distribuida era pequeña porque lleva "poco tiempo ejerciendo esta actividad". También ha aportado un listado de clientes, aún incompleto, que se está comprobando "uno a uno" en el ámbito de la provincia de Sevilla, que tienen la carne "inmovilizada" tras el aviso del empresario de que no se comercialice. "Es la misma carne, elaborada en el mismo sitio", han comentado los responsables públicos.

Tanto Ayuntamiento como Junta han trabajado en esta nueva cuestión el miércoles y el jueves, siendo finalmente en la mañana de este viernes cuando han accedido a la mencionada Comercial, confirmando que hay una "cantidad escasa de carne suministrada por Magrudis" y que los suministradores estaban "contactados para que inmovilizaran el producto", algo que están confirmando las administraciones. Los portavoces han dicho que no hay pruebas de que la carne de esta marca blanca esté contaminada pero como medida cautelar, y al proceder de la misma fábrica de Magrudis, se trabaja en la inmovilización total.

"Lo primero que hay que hacer cuando se tiene la certeza es retirar el producto del comercio, no es excepcional, se hace siempre cada vez que hay una infección toxinfección o alerta alimentaria", al tiempo que ha señalado que se empieza "por el listado de distribución de clientes, y una vez que se tiene, se va a cada uno de esos clientes, se retira del mercado, se hace muy rápido y hasta donde podemos llegar", ha dicho Peinado.

"Proteger a la empresa"

Para la asociación Facua-Consumidores en Acción, la novedad de la marca blanca se suma a la lista de "falsedades" por parte de la Junta de Andalucía. Rubén Sánchez, vicepresidente y portavoz, que esta mañana se querellaba contra la empresa que elabora la carne mechada contaminada, ha lamentado que la empresa que según el consejero ha hecho una "magnífica labor" por darle información de sus productos "le ha ocultado que tenía una marca blanca" comercializada por Comercial Martínez León.

Sánchez ha instado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a cesar al consejero Jesús Aguirre y parte de su equipo porque "están poniendo en riesgo la salud y la vida del consumidor" al cometer "temeridades de posibles consecuencias letales" para las personas, acusando al consejero de "dar datos parciales para favorecer a la empresa" y "proteger sus intereses".

La situación conocida este viernes "agrava" el posible delito del que han dado cuenta en los juzgados de Sevilla. La asociación ha solicitado la apertura de una investigación por un posible delito contra la salud pública y otros que puedan dilucidarse en el transcurso de la instrucción contra Magrudis, sin perjuicio de otras personas físicas o jurídicas que puedan resultar objeto de imputación a lo largo de la investigación.

Facua ha solicitado ejercer la acusación particular y ha aportado el caso de una afectada, una vecina de la localidad sevillana de Utrera que consumió la carne mechada La Mechá el miércoles 14 de agosto, el día que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ya tenía confirmado que era esa marca la afectada por la Listeria monocytogenes pero decidió no hacerlo público aún. El día de la presentación de la querella aún no se ha recuperado y continúa con el tratamiento con antibióticos.