Pedro Sánchez anuncia que continua como presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que seguirá al frente de la Presidencia del Gobierno. Con puntualidad, a las 11.00 horas, ha comparecido en Moncloa para anunciar su decisión después de cinco días de reflexión.

“He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno”, ha dicho. El apoyo recibido durante los últimos días han marcado la decisión de seguir del presidente, según él mismo ha asegurado y ha agradecido.

No obstante, ha subrayado que no es una continuidad: “La decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte”. En este sentido, ha dicho: “O decimos basta o esta degradación de la vía pública determinará nuestro futuro condenándonos como país”.

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor”, escribió en una carta a la ciudadanía el viernes, en la que también acusó a PP y Vox de ser “colaboradores necesarios” de un “atropello tan grave” junto a “una galaxia digital ultraderechista”, en referencia a la organización ultraderechista Manos Limpias.

Desde entonces, militantes y simpatizantes del PSOE se han concentrado y manifestado en defensa de la democracia y para pedirle a Sánchez que permanezca en el cargo.