Madres y padres se movilizan en contra de “una vuelta al cole low cost”

“Centro educativo con alto riesgo biológico”. Este ha sido el cartel colgado a las puertas del CEIP PíoXII. Y de otros siete colegios e institutos de Sevilla. Una veintena de padres y madres, del colectivo Escuelas de Calor, han realizado una particular peregrinación por la ciudad para alertar del "riesgo" de la vuelta al cole, que consideran "‘low cost’" y "que llevará a los centros a ser focos de contagio”. “No se está llevando a cabo una vuelta al cole segura”, afirma Teresa Pablo, una de las portavoces.

El Gobierno andaluz exime por escrito al profesorado de la responsabilidad de contagios en la escuela: "En ningún caso será achacable al centro"

La pegada de carteles ha coincidido con la reunión del claustro del profesorado del centro del barrio de la Macarena, donde los participantes en esta acción han encontrado eco entre los docentes para sus reivindicaciones. Manolo Lama, uno de los profesores de infantil, mostraba su descontento con la decisión de la Junta de ceder la tarea de elaborar los protocolos a cada centro educativo, sin apoyo de personal sanitario. Además, asegura que, siendo un centro con más 600 alumnos y con un ratio de 25 niños por clase, "solo se van a incorporar tres nuevos docentes como apoyo", lo que considera a todas luces insuficiente.

La Consejería de Educación de Andalucía asegura que va a contratar a 6.419 docentes nuevos para cubrir las necesidades de todos los centros de Andalucía. Sin embargo, este dato, en proporción al número de centros de Andalucía, supone de media, menos de un profesor nuevo por colegio. La idea de la Consejería es proporcionar docentes de refuerzo a aquellos centros con un ratio superior a 20 alumnos por clase. Sin embargo, los padres y madres, presentes en el acto, no comparten el enfoque de la Consejería que consideran escaso. Aseguran que es completamente necesaria la bajada del ratio por clase y la contratación de docentes suficientes para todos los centros.

Las reivindicaciones vienen acompañadas de propuestas para paliar esta falta de espacio en las aulas y reducir la ratios, como la habilitación de espacios públicos que permita que los niños y niñas puedan mantener la distancia de seguridad durante las clases. En este sentido, hay Ayuntamientos como el de Cádiz que han puesto a disposición de la Junta un listado de espacios públicos abiertos para que los use el alumnado. Sin embargo, a pesar de que la Junta de Andalucía ha anunciado que ampliará las medidas de higiene con 1.600 nuevas profesionales de la limpieza y facilitará 3 millones de mascarillas al mes para los centros de fondos públicos, los profesionales docentes consideran inviable poder dar clase de forma segura si el alumnado no puede mantener la distancia de seguridad dentro del aula.

Otra de las medidas que han levantado más críticas durante esta acción es la figura del Coordinador Covid: 826 docentes obtendrán formación online y comenzarán a trabajar como coordinadores Covid. y cada centro tendrá que nombrar uno. Los manifestantes consideran esta medida insuficiente y reivindican que “es un trabajo que debería realizar el personal sanitario y no el profesorado”.

Por eso, desde Escuelas de Calor hacen un llamamiento a todas las familias andaluzas a la insumisión y a la reivindicación. En el primer caso, para que no lleven a sus hijos e hijas a los colegios los primeros días del curso. Pablo considera que “paralizar el inicio de la vuelta al cole es una medida de presión, no para volver al método on line, sino para que el Gobierno garantice una enseñanza presencial pero segura”. En el segundo, para que participen en el calendario de movilizaciones que tienen previsto que, entre otras cosas, convoca concentraciones delante de las delegaciones de educación provinciales el 5 de septiembre, colgar la mochila en el balcón del 7 al 9 de septiembre, concentraciones delante de los colegios e institutos el primer día de clase para después vaciar las clases o una manifestación de ámbito regional convocada por Marea Verde el 12 de septiembre.