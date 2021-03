'Psico Woman' llega al ciclo de conferencias sobre igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada

La sexologa Isabel Duque, que a través de 'Psico Woman', se afana en explicar cuestiones sobre sexo, identidad de género o feminismo en las redes sociales o allá donde es reclamada, llega este lunes al ciclo de Webinars para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, epicentro de las actividades del 8-M del Ayuntamiento de La Rinconada.

Sexóloga, terapeuta familiar, activista feminista y creadora del proyecto Psico Woman, Isabel Duque, dirigirá la ponencia ‘El poder de las mujeres’, dentro de unas citas organizadas por el área de Igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada, que lleva 30 años abanderando las políticas de igualdad del municipio. Lo hará a las 18.00 horas en este enlace.

Lleva más de 15 años realizando investigaciones y talleres de igualdad de Oportunidades y sexualidades en la Universidad de Granada, como se refleja en su web oficial, donde se recoge que, a partir de ahí, ha colaborado con diversas instituciones y colectivos en múltiples programas dirigidos a asociaciones de mujeres, adolescentes, comunidad educativa o profesionales de la psicología y sexología.

En 2015 dio el salto al “entorno virtual” creando el canal de youtube “Psico Woman”. Este canal junto a las redes sociales de Facebook e Instagram sirven para estar más cerca de la población joven y generar contenido en formato de vídeo según las dudas y preguntas que realizan. En 2016 el proyecto Psico Woman es premiado en la categoría de Comunicación en los premios emprendimiento a nivel de Andalucía, y en 2018 recibe el premio Clara Campoamor.

Duque es creadora de materiales para comunidad educativa en el marco de los Derechos Sexuales y Reproductivos "Adolescencias y cuerpos" y de la guía didáctica "Conectar sin que nos raye”.

Su trabajo tiene muchos vertientes y, como ella misma admite. “hay muchísimas mujeres que me han inspirado y acompañado en éstos años sobre éstas temáticas más centradas en las potencialidades de las mujeres y que recomiendo leer: Leonor Taboada, Mar gallego, Anna Freixas, Marcela Lagarde, Carme Valls, María Jesús Blázquez, Fina sanz, María Fuentes, Ana Távora, Christiane Northrup, Casilda Rodrigañez, Enriqueta Barranco... Y por supuesto mi madre, mis hermanas y todas las mujeres que me han rodeado desde que empecé a tener conciencia feminista y de las he podido aprender y compartir.

Atención a la Igualdad

El ciclo de charlas organizado por el Ayuntamiento de La Rinconada forma parte de la especial atención de este Ayuntamiento a programas formativos relacionados con la igualdad de género, que han ayudado a la incorporación de conceptos básicos para que sean integrados por la ciudadanía de forma natural en todos los ámbitos de la vida, y puedan poner en práctica principios que favorezcan el cambio social en términos de igualdad y relaciones igualitarias.

Por ello, dadas las circunstancias actuales generadas por la crisis sanitaria, apuesta por los encuentros virtuales como forma segura y democrática de acercar a profesionales y a la ciudadanía contenidos que permitan avanzar en la consecución real de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como diseñar un ciclo de conferencias online con profesionales vinculados al tema.