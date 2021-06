Sandra Heredia no dejará su acta de concejal como le exige Podemos Sevilla: "No soy una traidora"

La crisis abierta en el grupo de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento hispalense camina hacia un conflicto traumático y que no se va a resolver con facilidad, con embrollo jurídico incluido. El detonante ha sido la expulsión de Podemos de la concejal Sandra Heredia, que se integró en la coalición Adelante Sevilla como cuota de la formación morada, que ahora le reclama el acta. La respuesta de Heredia ha sido negativa y la sustenta en la defensa de su actuación política: "No soy una traidora".

A esto hay que añadir que no se adivina una resolución sencilla, ya que se acumulan las dudas jurídicas. Podemos, como parte integrante de Adelante Sevilla, ha remitido al secretario del Consistorio un escrito en el que reclama la salida del grupo municipal. El problema es que aunque dos de sus concejales pertenecen a Podemos y otros dos a IU, Adelante Sevilla (en pleno proceso de descomposición) estaba integrada inicialmente por siete formaciones, por lo que el Ayuntamiento ha encargado a sus servicios jurídicos un informe para determinar si una parte de la coalición (Podemos) puede hacer esta petición de expulsión en nombre de todo el grupo.

Mientras se resuelve esta cuestión, Heredia tiene claro que esta solicitud la tiene que hacer la Mesa de Partidos que aglutina a todos los integrantes de Adelante Sevilla, que hace más de un año que no se reúne. Y asegura que no entregará su acta aunque los servicios jurídicos municipales avalen la postura de Podemos y eso suponga que pasa a ser concejal no adscrita. "Tengo un compromiso con la gente que nos ha votado, estoy con los compañeros que defienden este proyecto de unidad y no me he movido de lo que marca el programa, no soy una traidora", reitera.

Dos infracciones muy graves

La decisión de su expulsión de Podemos la ha avalado la dirección regional del partido, tras un expediente incoado por el Comité de Garantías que la responsabiliza de dos infracciones muy graves, incluida la de indisciplina. El detonante está en su apoyo hace un año a la destitución de Susana Serrano (coordinadora de Podemos en Sevilla) como portavoz municipal, merced a una petición que respaldaron la propia Heredia y los dos ediles de IU, Daniel González Rojas y Eva Oliva. Finalmente, la situación se recondujo con un acuerdo para establecer una portavocía que se alternarán Serrano y González Rojas.

Heredia niega que avalara la sustitución de Serrano en contra de los criterios de Podemos, y alega que así lo decidió la Mesa de Partidos de Adelante Sevilla. Este extremo lo niega la formación morada, que también la acusa de alinearse con Anticapitalistas en sintonía con el nuevo proyecto político de Teresa Rodríguez, algo que a su vez desmiente la concejal.

"Es una medida arbitraria e injusta y una torpeza" por parte de la formación morada, a la que acusa de "querer dinamitar la izquierda sevillana". "En ningún momento he actuado en contra de la línea política de Podemos, no he sacado los pies del plato", apostilla.

Los argumentos de Podemos

En cambio, Podemos insiste en que Heredia "rompió unilateralmente toda relación" hace un año y la acusa de "incumplir de forma sistemática sus obligaciones éticas y políticas como concejal electa" por esta formación. En este sentido, le reprocha que "no rinde cuentas de su ejercicio político ante los Círculos de Sevilla; no comparte su actividad con la militancia u órganos de dirección de Podemos Sevilla; ni realiza las donaciones de su excedente salarial como concejal que establece el código ético de Podemos".

Asimismo, insiste en su vinculación con Anticapitalistas y la puesta en marcha de un nuevo proyecto político, algo que se considera legítimo, pero le insta a "actuar de manera ética y hacerlo sin valerse de los recursos y derechos obtenidos electoralmente por Podemos".