El Gobierno de Aragón abre una línea de ayudas, dotada con 200.000 euros, para que las pymes puedan redactar planes de igualdad

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado la Orden, firmada por la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, por la que se convocan ayudas a la Pequeña y Mediana Empresa para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al ejercicio de 2019.

La concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria tiene como beneficiarias a las empresas cuya plantilla se encuentre entre 25 y 49 personas y que, en el ámbito de las relaciones laborales, adopten, por primera vez, un plan de igualdad que tienda a alcanzar en su organización la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

El Plan Igualdad PYMES cuenta en este ejercicio con una dotación económica de 200.000 euros.

A través de esta línea de ayudas podrán financiarse hasta el 80 % de la actividad subvencionada. En el caso de percibir otras ayudas públicas para la misma actividad, la suma de las mismas no podrá superar este porcentaje. El importe de la actividad subvencionable no alcanzado por la subvención que se otorgue será cubierto con fondos propios del beneficiario. No obstante, en ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

Las empresas deben garantizar el compromiso de la dirección y la participación e implicación de la representación legal de los trabajadores o de los propios trabajadores en su elaboración, implantación y seguimiento. La cuantía máxima a percibir será 20.000 euros y solo se otorgará una única ayuda para cada empresa.

El Departamento de Economía, Industria y Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, explican, “refuerza de esta forma el tratamiento a favor de la igualdad laboral a través de la promoción de planes contra la discriminación en las empresas”.

Los planes de igualdad son obligatorios para las empresas a partir de 150 trabajadores y aquellas en las que así figure en sus convenios colectivos. El objetivo del Gobierno de Aragón “es promover la instauración de estos planes en el mayor número de empresas posible como herramienta para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato y eliminar la discriminación por razón de sexo en la empresa”.