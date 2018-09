El Ayuntamiento de Zaragoza bloquea un calendario de bomberos por “fomentar un canon de belleza socialmente impuesto”

El Ayuntamiento de Zaragoza ha bloqueado la publicación de un calendario solidario de bomberos porque “fomenta un canon de belleza socialmente impuesto”, tal y como ha asegurado a este medio el concejal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero. En el calendario, ha explicado el edil, aparecen, como es habitual en este tipo de iniciativas, “hombres desnudos de torso para arriba, muy musculados”.

Cubero ha dejado claro que el Consistorio no se opone a la realización de este calendario, tampoco a que se use material municipal, y que, ni mucho menos, “es un problema moral, pueden salir cómo quieran”. No está de acuerdo, empero, con el mensaje que se manda, “que copia cánones y medidas de belleza que se han convertido en una obsesión social, sobre todo, en el caso de las mujeres –que son las que más lo han sufrido–, pero también en los hombres”.

Apunta el concejal que los propios bomberos le han dicho que “si no salen los más musculados no vendemos”, y eso, dice Cubero, “me ratifica en el consumo de un modelo de cuerpo que se asocia al éxito social y laboral, y ya sabemos la presión que eso genera y el encorsetamiento que produce”.

Hacía cuatro años que los bomberos municipales no hacían este calendario, por tanto, es la primera vez que sucede con el actual equipo de gobierno (Zaragoza en Común). Cubero ha explicado que no sabe cómo se ha hecho otras veces, y que tampoco tiene claro que desde instancias municipales se pueda censurar, pero mientras aparezca el logo del Ayuntamiento, explica, “creo que sí sería necesario nuestro permiso”.

Ha insistido en que no se opone a esta actividad, pero que sea con otro tipo de fotografías que representen la diversidad que existe en la sociedad. Y les da otra alternativa: “Que hagan un calendario con fotos en las que no aparezca por ningún lado el logo del Ayuntamiento ni del cuerpo de bomberos municipal, porque, de lo contrario, nosotros no podemos avalarlo, como tampoco lo haríamos, por ejemplo, con un anuncio en el que apareciera una mujer escultural enseñando cuerpo”.