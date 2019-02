"Vender un iPhone a más de 1.000 euros es un error gigante que a nosotros nos encanta"

El aumento desorbitado del precio de los 'smartphones' de marcas como Apple ha vuelto más rentable que nunca reparar estos aparatos. Un ejemplo de ello es la startup portuguesa Forall Phones, que acaba de abrir en el centro de Madrid su primera tienda en España para vender iPhone seminuevos y reacondicionados (reparados). Su fundador y CEO, el portugués José Costa Rodríguez, tiene apenas 23 años. Sin embargo, su plan de expansión cuenta con el respaldo del grupo Jerónimo Martins, el equivalente a Mercadona en Portugal.

¿Cómo nació la empresa Forall Phones?

En 2012, cuando yo tenía 16 años, mis padres me dijeron que no pagarían lo que costaba el teléfono que quería, así que compré uno de segunda mano, le cambié la batería y lo reparé. Después, mis amigos del colegio me preguntaban cómo lo había conseguido mucho más barato y querían comprármelo. Vendí el teléfono y me saqué 100 euros de beneficio. Entonces entendí que había una oportunidad de negocio: comprar teléfonos usados, reacondicionarlos y venderlos.

¿Cuántos teléfonos usados vendéis ahora?

Hemos vendido ya más de 30.000 teléfonos y en 2018 facturamos cuatro millones de euros. Tenemos cinco tiendas en Portugal y estamos a punto de abrir dos más. En España, acabamos de abrir la de Madrid, pero ahora queremos hacerlo en Salamanca y Barcelona. En total, tenemos unos 70 empleados.

¿Qué diferencia hay entre un teléfono seminuevo y otro reacondicionado?

Vendemos iPhone seminuevos y reacondicionados. Los seminuevos son teléfonos que estuvieron expuestos en tiendas, se sacaron de las cajas y ya no se pueden vender como nuevos. Los reacondicionados son los que han tenido alguna reparación, pero los reparamos nosotros mismos, en nuestro laboratorio, para poder controlar la calidad. En nuestra tienda los catalogamos como A, B o C, según el estado en el que estén, pero a todos les damos un año de garantía. Mi teléfono es un grado C porque tiene unos pequeños rayajos, pero está perfecto. Vendemos móviles desde 200 a unos 800 euros.

¿Cómo están los móviles que os traen los particulares para vender?

La mayoría está bien, pero cuando cogemos uno pedimos al menos 30 minutos para abrirlo y analizarlo. Por lo general, solo tienen pequeñas defectos. Es muy normal, por ejemplo, que algunos tengan maquillaje en el micrófono superior, lo que puede hacer que ya no funcionen tan bien. Esta es una reparación muy sencilla. Las baterías casi siempre se tienen que cambiar.

¿Cuánto debería durar un teléfono móvil?

Aunque no esta ocurriendo así, un teléfono de estos debería funcionar de media unos cuatro años.

¿Y qué pasa con el software?

Hay cinco años de utilización de software antes de que se quede obsoleto. Un iPhone 5 está hoy obsoleto. Tenemos 5S, pero muy poquitos, porque sabemos que en septiembre ya no valdrán. En menos de un año no irá bien Facebook, Whatsapp…

¿Qué veis cuando abrís estos teléfonos en el laboratorio?

Cada vez hacen más difícil que se pueda reparar. Y es así para que las personas compren otros nuevos y evitar que sea el pequeño comercio el que haga la reparación. Quieren que sean establecimientos autorizados. Nosotros no somos tienda autorizada, no queremos, porque estas solo pueden hacer dos o tres reparaciones. El resto hay que mandarlo Apple a Holanda.

¿Qué opinas de la estrategia de marcas como Apple?

Vender un iPhone a más de 1.000 euros es un error gigante que a nosotros nos encanta. Nosotros queremos democratizar el acceso a la mejor tecnología y ayudar al medio ambiente. Esto es algo normal con los automóviles, mi coche en Portugal es de segunda mano. A mí me encanta lo que estamos haciendo.

¿Lo de ayudar al medio ambiente no es solo marketing?

Si vendo cinco teléfonos al mes, no ayudo mucho al medio ambiente, pero si son 4.000 ya es otra cosa. A mí como persona, lo que haga tiene que ser más que un negocio, si no fuera así, me pondría a vender casas o teléfonos nuevos, que es solo comprar y vender cajas.

La propia Apple también vende móviles seminuevos.

Sí, lo ponen en su web, pero nunca lo promueven mucho. No es tanto negocio para ellos como los nuevos.

¿Y qué opinan ellos de Forall Phones?

Ellos no tienen nada en contra de nosotros. Te puedo decir, no es ningún secreto, que nuestro proveedor es la mayor empresa del mundo de teléfonos usados y lo que ellos tienen es un acuerdo con Apple para recibir sus móviles.

¿Qué hacéis con los móviles cuando ya no se pueden reparar?

Cuando no sabemos reparar, no inventamos. Pagamos un pequeño valor por el terminal y lo desmontamos todo para reaprovechar las piezas buenas.

No tiene mucho sentido dejarlo en un cajón.

En una reunión con inversores estaba con un director financiero y yo le preguntaba qué hacían en su empresa cuando les cambiaban de teléfono. Y él me abrió un cajón y me enseñó un iPhone 7 y un iPhone 5. Están tirando el dinero.

