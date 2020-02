El Herbalife Gran Canaria quiere tumbar al líder Barca Basket

El Herbalife Gran Canaria apelará una vez más a la épica y a la solidez defensiva este domingo en el Gran Canaria Arena -17:30 hora canaria- para superar al FC Barcelona, actual líder de la Liga Endesa que acumula una racha de tres victorias consecutivas en la competición doméstica y cinco triunfos en la Euroliga.



Con la extraña panorámica de contar con un partido menos en la clasificación, debido al encuentro de la semana pasada suspendido frente al Fuenlabrada (41-35 en el minuto 25) por problemas en las láminas del parqué, el conjunto claretiano intentará aún así asomarse a los puestos de play-off, después del intento fallido de alcanzar billete en la Copa.



Para este choque, el georgiano Beqa Burjanadze se mantiene como duda por unas molestias en una rodilla, aunque según los servicios médicos del club, no parecen graves.



El resto de la plantilla estará disponible para este partido, incluido el recién incorporado Emmanuel Lecomte , base belga de 24 años y 1,80 metros que llega a la isla en calidad de cedido procedente del UCAM Murcia.



En paralelo, el técnico Fotis Katsikaris ya no dispondrá del serbio Nikola Radicevic, quien irá a Murcia en calidad de préstamo, como parte del intercambio realizado entre la entidad claretiana y la murciana.



Para el entrenador griego, la receta táctica frente al Barcelona es más que evidente: “Tenemos que jugar muy bien y que ellos estén mal. Los jugadores saben lo que tienen que hacer; en este caso enfocarse en su trabajo, jugar con energía y cuida bien el balón”, explicó en la pasada rueda de prensa.



Pese a los espectaculares números del hispano-montenegrino Nikola Mirotic (20,5 puntos por partido y 25,2 de valoración), el estratega heleno evitó personalizar el potencial del conjunto azulgrana en su figura: “El Barça no es solo Mirotic. Es un equipo con muchos jugadores con personalidad y talento”.



Paradójicamente, y dada la motivación extra que supone medirse al conjunto barcelonés, el balance histórico de encuentros entre isleños y catalanes está bastante equilibrado, contabilizándose 13 triunfos amarillos por 15 de la escuadra ahora dirigida por Pesic, si bien los dos últimos encuentros en la capital grancanaria se saldaron con victoria visitante.



El duelo servirá, una vez más, como reencuentro del norteamericano Kyle Kuric con su vieja afición, cuya camiseta defendió durante tres temporadas, algo que no podrá hacer el canadiense Kevin Pangos, que arrastra una lesión de larga duración.



El choque entre el Herbalife Gran Canaria y el FC Barcelona contará con la dirección arbitral de los colegiados Carlos Peruga, Francisco Araña y Cristóbal Sánchez Cutillas.