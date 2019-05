Jero Santana confía en que el Unión Viera elimine al Caudal Deportivo en Asturias

El entrenador del Club de Fútbol Unión Viera, Jero Santana, es optimista ante la posible clasificación de su equipo para la segunda eliminatoria de ascenso a la Segunda División B, en el partido que le medirá el próximo domingo al Caudal Deportivo en Mieres (Asturias).



Tras el 0-0 firmado en el choque de ida disputado el pasado domingo en el estadio Alfonso Silva de la capital grancanaria, el conjunto grancanario intentará sorprender a su rival a domicilio.



"Las sensaciones son bastante buenas después del resultado de la ida. Es importante que no nos hayan marcado, lo que pone la eliminatoria en muy buena situación. Es una plaza complicada, pero no imposible, se puede lograr el pase", manifestó Jero Santana.



A su juicio, el Caudal es un contrincante "bastante bien dotado física y técnicamente, bien aseado en su juego y con futbolistas veteranos, y se nota que son jugadores de categoría superior".



Para lograr el objetivo, el Unión Viera deberá cuidar "el comienzo del partido, porque ellos saldrán a intentar marcar en los primeros compases, pero es cierto que esa necesidad, si el gol no llega, puede que se convierta en ansiedad, y les podría pasar factura si ven que el resultado se torna adverso", explicó.



Santana admite que el Caudal tiene una plantilla muy potente, y recordó que algunos de sus jugadores no pudieron viajar a Gran Canaria por diversos motivos.



Por otra parte, el técnico del Unión Viera se mostró "muy satisfecho" por la experiencia que está viviendo como estratega.



"En mi etapa como futbolista viví varias fases de ascenso, y ahora, como entrenador, esta situación es nueva. Es bonito seguir quemando etapas y progresar. Como técnico se vive de forma muy diferente, ya que te obliga a controlar nuevas variables y parámetros", concluyó.