Las Palmas Atlético se desinfla ante el Pontevedra

Intenso. Así podría definirse el encuentro que midió las fuerzas de Las Palmas Atlético y el Pontevedra. Los amarillos saltaron al verde de manera inmejorable, lo que les llevó a adelantarse rápidamente en el electrónico. Sin embargo, sus adversarios terminaron llevándose los puntos tras remontar con goles de Berrocal y Adighbe.



No pudo comenzar de mejor manera el encuentro para los intereses de la escuadra dirigida por Juan Manuel Rodríguez. Corría el minuto 5, cuando Toni Segura filtraba un gran balón para la carrera de David Herrera; quien superaba la estirada de Edu con un gran disparo.



A partir de ese instante, los locales buscaron dominar el juego a través del control del esférico en el centro del campo. Aunque cuando parecía que lo tenían todo bien medido llegó la jugada desafortunada de la sesión matinal. En el minuto 22, una serie de rechaces e infortunios en el área defendida por Álex Domínguez terminó con el tanto el empate de Berrocal.



Prácticamente sin tiempo para la reacción, el filial de al Unión Deportiva sufriría un nuevo mazazo del Pontevedra. Adighbe controlaba y plantaba en un mano a mano ante el meta. El delantero, con tranquilidad, terminó superando al arquero y culminando la remontada.



Tras el entretiempo, Las Palmas Atlético movió su banquillo y adelantó sus líneas en busca de la igualada. Josemi tuvo en sus botas la oportunidad de conseguirla, pero su lanzamiento se marchó ligeramente desviado.



La más clara de los segundos 45 minutos sería para los amarillos. Concretamente para Juan Fernández. El atacante se plantó en un mano a mano ante Edu, pero no pudo superar a un inspirado guardameta. Por lo que el marcador no se movería y los insulares sufrirían un doloroso tropiezo en el Anexo.

1 LAS PALMAS ATLÉTICO Álex Domínguez; Fortes, Dani Martín, Abreu (Juan Fernández, 46’), Juan; Josemi, Gorka Garai, Toni Segura (Isidro, 61’); Robert, Alberto Reina (Jorge del Pino, 46’) y David Herrera.



2 PONTEVEDRA Edu; Jaouad, Nacho, Víctor Vázquez, N’Diaye (Álex Fernández, 57’); Álex González, Álvaro Busto (Campi, 77’), Pedro Vázquez, Berrocal; Adighbe (Javi Pazo, 76’) y Romay.



ÁRBITRO Gerard Brul Acerete. Expulsó al local Fortes, por doble cartulina amarilla, en el minuto 83. Amonestó a los locales Juan y Juan Fernández; y a los visitantes N’Diaye, Javi Pazos y Berrocal.



GOLES 1-0 (5’): David Herrera. 1-1 (22’): Berrocal. 1-2 (29’): Adighbe.



INCIDENCIAS Anexo Estadio Gran Canaria. Presenciaron el encuentro unos 200 espectadores.