López Garai, alumno aventajado de Paco Jémez

El entrenador del CD Tenerife, Aritz López Garai, manifestó en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de su equipo frente al Rayo Vallecano la influencia que ha ejercido en él como, entrenador, Paco Jémez. Además, el preparador vasco valoró al próximo rival de los blanquiazules en su objetivo de retornar a la senda del triunfo.

López Garai ha dicho respecto al entrenador rayista que le “marcó mucho” en su carrera, al tiempo que es un técnico que “habla muy claro sobre lo que quiere, es valiente y exigente y tiene mucha personalidad”.



“Paco Jémez me enseñó que con miedo en la vida no llegas a nada. Nos inculcó valentía, ir a ganar a cualquier campo sin mirar al rival. Son cosas que te marcan y que intento guardármelas para mí e inculcarlas", ha relatado sobre el técnico canario del combinado madrileño.

Además, el técnico vasco advirtió de que si este viernes se limitan “a esperar” al Rayo Vallecano en Vallecas lo pasarán “muy mal”, puesto que el conjunto madrileño cuenta con jugadores “que marcan diferencias y que con poco te pueden hacer gol”.



“Es uno de los mejores equipos y el que más me gusta de la categoría. Tiene mucha calidad y una identidad. Es un campo especial y un equipo de mucho nivel, pero no vamos a ir asustados ni solo a defendernos”, ha reiterado sobre el choque de mañana en Vallecas.



López Garai ha relatado que, aunque hasta ahora están “compitiendo mejor como visitantes”, todavía tienen que “mejorar muchas cosas, sobre todo en el juego en las áreas, especialmente en la de los rivales”.



“Somos un equipo que llega y remata, hay que traducirlo en goles. En defensa hay que estar mucho más concentrados”, ha relatado.



El entrenador ha admitido que le “le llenan de orgullo y confianza” las palabras de apoyo hacia su persona del director deportivo, Víctor Moreno, con quien tiene “una relación fluida y sincera” y quien tiene “claro su proyecto”.



“Suso estaba fenomenal, pero hay compañeros que se han puesto a su nivel. No ha entrado de titular todo lo que seguro quiere, está haciendo esfuerzos y méritos, y volverá a ser importante. Su actitud es encomiable; es lógico que esté enfadado por no jugar", ha comentado sobre el capitán.



“Hay que tener tranquilidad, hacer un trabajo y seguir esa línea. No hay que cambiarla al salirte en la primera curva, sería dar bandazos. El año será bueno", ha asegurado sobre el transcurso de la temporada.