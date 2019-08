Omar Cook: "Estoy encantado de pertenecer al Herbalife Gran Canaria"

El base estadounidense Omar Cook ha subrayado este martes en su acto de presentación, en el capitalino Hospital Perpetuo Socorro (HPS), que está "encantado" de militar esta temporada en el Herbalife Gran Canaria, su nuevo club en la Liga Endesa de baloncesto.



Cook, que ha estado acompañado por Enrique Moreno, presidente de la entidad, y Jorge Petit, presidente de HPS-Hospitales, ha afirmado que el 'Granca' tendrá en esta campaña "una buena oportunidad de hacer grandes cosas, con un buen grupo de jugadores".



"Estamos preparándonos para empezar la pretemporada y muy felices de estar aquí», ha comentado el veterano jugador, quien ha agregado que tuvo otras opciones pero que, a su juicio, esta era "la mejor".



Omar Cook sabe que viene "a un gran club, un equipo hambriento de éxitos, como la afición, y todos queremos devolverlo donde estaba antes de la pasada temporada".



"Solo quiero ganar, hacer todo lo necesario para vencer. No necesito el balón para ser efectivo, ya que puedo defender al mejor rival y liderar a los compañeros. Eso es lo que voy a intentar", ha añadido.



En su opinión, su compañero Fabio Santana "es un gran tipo" y ha especificado que lo ha podido conocer estos.



"Hoy hemos tenido un test físico y él ha sido el mejor. Está muy motivado y se le nota. Va a hacerme mejor y yo también a él. Con suerte podré darle consejos y él también me llevará a ser lo mejor posible", ha puntualizado.



Cook ha desvelado que ha podido hablar con su nuevo técnico -Fotis Katsikaris- "unas cuantas veces", pero que aún no está seguro de cuál será el estilo de juego del equipo amarillo.



"He jugado contra él y sé que es un entrenador con éxito aquí y fuera. Me gusta como persona y como técnico. Estoy deseando trabajar con él. Soy el más veterano, el jugador con más experiencia y estoy deseando seguir sus órdenes y poder liderar a mis compañeros", ha precisado.



Omar Cook ha recordado que a él siempre le encantó jugar en la isla, desde que estuvo en Málaga, en su primer año en España.



"Jugamos en el pabellón pequeño y la afición era increíble... Ahora más grande, pero sigue siendo una gran afición. Me encanta esta gente y espero que tanto mis compañeros como yo podamos hacer que nos anime", ha concluido el base norteamericano.