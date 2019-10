El Salud Tenerife accede a la siguiente ronda de la Copa de la Reina

El Balonmano Salud Tenerife consiguió su pase a la segunda ronda de la Copa SM La Reina este sábado al imponerse con contundencia al Lavadores Vigo (21-42), en un encuentro en el que las pupilas de Octavio Pérez recobraron el sabor de la victoria, aprovechando el torneo del ko, y ya espera rival para la siguiente eliminatoria.



Además el técnico insular dio descanso a Judith Vizuete y recuperó a Magdalena Szopinska después de no poder contar con ella el pasado miércoles ante el Bera Bera, en duelo de la Liga Guerreras Iberdrola.



Las tinerfeñas dominaron en el marcador desde el inicio, aunque se encontraron con un Lavadores voluntarioso y que replicaba cada gol visitante hasta el empate a cuatro (10’). A partir de ahí el Salud Tenerife empezaría a cobrar ventaja y ampliarla con el paso de los minutos para hacerse con un triunfo holgado.



Inés Rein y Adriana Chelaru tomaron la responsabilidad goleadora en el inicio del partido, anotando esta última cuatro goles seguidos; entre las dos se repartieron siete de los primeros ocho goles visitantes (4-8, 13’) con los que forzaron el tiempo muerto local. Rein terminaría el partido como máxima realizadora (8 goles) y Chelaru con siete.



Sin embargo la diferencia no haría sino que aumentar (6-14, 19’), para terminar por decantar la eliminatoria con un 1-8 parcial (9-22) al filo del descanso.



Tras el receso el guion fue muy similar, con un Salud Tenerife suelto y que no permitió a las gallegas acercarse (13-26, 35’), infligiendo entonces otro gran parcial, este de 0-7 (13-33, 45’) con el que sentenciar el choque hasta el resultado final.

UB LAVADORES VIGO (21): Ainhoa López, Sandra Costas (2), Gemma Martínez, Sandra López (3), Danilza Liranzo (5), María Álvarez (1), Paula Rey, Antia Estévez, Laura Piñero (2), Ana Isabel Gil (3), Ana Costa (1), Mónica Mata, Ana Benavides (1) Eva Costas (3), Ana Rodríguez, Uxia Ferreriro.



SALUD TENERIFE (42): Ángela Cioca (4), Adriana Chelaru (7), Eva Márquez (4), Irene Sánchez -portera, Katarina Bojicic (5), Danae Miranda (4), Inés Rein (8), Rocío Rojas (1), Lea Kofler (1), Alba Noriega (2), Alicia Robles –portera, Alma Jaén (2), Agustina Jaén (-), Lara Coello (-), Magdalena Szopinska (4).



ÁRBITROS: Pedro Eiras Abalde y Lucas Crespo Gómez (colegio catalán).



INCIDENCIAS: Pabellón Municipal de Lavadores de Vigo.