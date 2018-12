Berdi Pérez: "Rescindir a Maldonado fue lo mejor para dar un plus al equipo"

El director deportivo del Herbalife Gran Canaria, Bernardino Pérez 'Berdi', ha manifestado una semana después de la destitución del técnico Salva Maldonado que la rescisión de su contrato con el club insular era lo mejor para "darle un plus" al equipo.



"El martes de la semana pasada, tomamos la decisión de rescindir a nuestro anterior entrenador, Salva Maldonado, que es un gran técnico y con una gran trayectoria. Creíamos que era lo mejor para darle un plus al equipo, aunque insisto en que es un excelente entrenador y además una gran persona", ha señalado en rueda de prensa.



Berdi Pérez ha asegurado que se decidieron a contratar al grancanario Víctor García como sustituto de Maldonado, tras valorar a varios candidatos al puesto, entre el que se hallaba el propio García.



"En principio nombramos a Víctor García como entrenador interino, hasta ver hacia dónde queríamos ir. Vimos varias alternativas y valoramos todas ellas, y decidimos que el mejor perfil y más adecuado a nuestro club era el de un entrenador que ya estaba en casa. Creemos en él, por sus conocimientos y capacidad", ha dicho.



El director deportivo del Herbalife considera que la destitución de Maldonado no fue improvisada, pese a que se comunicó después de que el entrenador catalán acudiese a la rueda de prensa previa al partido de Euroliga, tras ganar además conjunto dos encuentros de manera consecutiva.



"El equipo está jugando un partido cada dos o tres días, y no podíamos romper esa dinámica de conjunto. Es una decisión que se venía evaluando, y comunicamos la destitución el martes de la semana pasada, y ya el miércoles por la mañana estábamos viajando a Italia", ha comentado.



Pérez ha revelado que hubo diferentes entrenadores que tuvieron la posibilidad de dirigir al primer equipo en sustitución de Maldonado.



"Hemos tenido muchas ofertas, y también preguntamos por varios técnicos. Nos decidimos por Víctor porque entendimos que era la mejor opción, ya que está metido en la dinámica del equipo, y ha demostrado durante años sus conocimientos, ambición y profesionalidad", ha revelado.



Por su parte, el presidente Enrique Moreno ha manifestado que lo importante es celebrar que el Herbalife Gran Canaria tiene nuevo entrenador, más allá de que el despido de Salva Maldonado se comunicase a través de una escuetísima nota informativa.



"Los tiempos nos marcaron la situación con la rescisión de Maldonado, con quien hablamos el martes de la semana pasada por la tarde noche, y al día siguiente viajábamos a Milán. Pensamos que con el comunicado que dio el club era suficiente, y no consideramos dar más explicaciones", ha señalado.