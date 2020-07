Rubén Baraja confirma que no seguirá como entrenador del CD Tenerife

Rubén Baraja ha anunciado este lunes, tras la derrota encajada en Soria ante el Numancia (2-1), que la temporada que viene no seguirá al como entrenador del Tenerife, duodécimo clasificado de LaLiga Santander. “No voy a continuar la temporada que viene en el Tenerife. Ha sido una decisión difícil. Lo he pensado con mucho detenimiento porque ha habido cosas que me han hecho dudar”, dijo en la rueda de prensa tras el partido en Soria.

“Hay muchas cosas que me gustaban para continuar, hay otras que pesaron mucho en la toma de decisión. Intentamos buscar un nuevo reto. Hay una buena base para nuevas expectativas, para que el club luche por retos importantes”, indicó. “Cumplimos con lo que se encomendó. La decisión no va orientada a que tenga ya otro club. Es una decisión tomada desde la calma. Me ha costado mucho tomarla. Buscaré algún reto que me permita seguir motivándome, y no es dejar una cosa para coger otra. Lo hago desde la mayor honestidad”, insistió el técnico vallisoletano.

“Hemos tomado una decisión buscando nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Estoy agradecido al club porque ha sido fuerte en la toma de decisiones cuando lo he mos necesitado”, agregó. El pasado 18 de julio, Baraja había declarado que no tenía “tomada ningún tipo de decisión” sobre su futuro, y que tendría que “recapacitar” y esperar “unos días para pensar las cosas”.

Baraja aseguró ese día estar “absolutamente agradecido” al CD Tenerife por la oportunidad que le brindó para entrenar en Segunda División. Dijo que en la Isla recibió “mucho apoyo en la toma de decisiones”, como por ejemplo en el mercado de invierno para tratar de modificar la plantilla.

“Hemos cumplido los objetivos marcados. Realizamos un buen trabajo desde el corazón, y me he sentido siempre muy valorado. Agradecer a la gente que ha estado con nosotros. Esta entidad cuenta con gente muy profesional, y hemos conseguido, entre todos, alcanzar el objetivo”, añadió.

Destacó, asimismo, el recuerdo de la gente, “de la afición, cada partido que hemos necesitado su apoyo nos han ayudado. Lo único que espero es que algún día nuestros caminos se vuelvan a juntar. Llevaré siempre en el corazón al CD Tenerife”, resaltó.

Rubén Baraja llegó al banquillo del Tenerife en la decimonovena jornada en sustitución de Aritz López Garai, destituido tras la decimosexta fecha y que fue reemplazado provisionalmente por Sesé Rivero. El técnico, que ha logrado salvar al conjunto blanquiazul y dirigió al equipo que ha firmado los mejores números de la segunda vuelta, terminaba su relación contractual con los canarios después del partido ante el Numancia y ha sido relacionado con varios banquillos en la próxima temporada, entre ellos el del Valencia.

Baraja afrontó en Tenerife su cuarta etapa como entrenador en Segunda División, después de haber dirigido al Elche, el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón, equipo al que entrenó hasta noviembre de 2018. Como futbolista, desarrolló la mayor parte de su carrera en el Valencia CF, club donde jugó durante diez temporadas en las que fue campeón de Liga, Copa del Rey, Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa, así como subcampeón de la Liga de Campeones. Antes lo hizo en el Atlético de Madrid y el Real Valladolid. Jugó 43 partidos con la selección española.