Un 8M especial para la UDG Tenerife

Coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer, la UDG Tenerife juega este domingo en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante el Sevilla CF, una cita en la que el club espera reunir a multitud de aficionados con el objetivo de que sirva de reconocimiento a la histórica temporada que viene realizando la plantilla.

La UDG Tenerife Egatesa volverá a jugar en el Heliodoro Rodríguez López

El encuentro ha sido presentado este martes y en el acto han participado el presidente del club, Sergio Batista, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, el técnico Francis Díaz y las jugadoras Gisela Robledo y Sara López.

En su intervención, el presidente de la entidad ha declarado que espera que el equipo se sienta “arropado” en el estadio este domingo ya que considera que es una “oportunidad” para que la afición de toda la isla pueda ayudar a perseguir el sueño de una plaza europea.

Por su parte, el entrenador Francis Díaz ha comentado que el Heliodoro “es la casa del tinerfeñismo” y que jugadoras y cuerpo técnico defenderán “con lealtad y orgullo” los colores de la isla en el campo.

La UDG Tenerife había ganado nueve de sus últimos diez partidos, pero el fin de semana no logró prolongar su racha en su visita al Atlético de Madrid (4-1), es por ello, que el choque ante el Sevilla resulta vital para que las isleñas no se descuelguen de la pelea por la tercera posición.

Si bien, este partido tan importante se disputará en un escenario en el que el grupo no está acostumbrado a jugar, algo que en lugar de asustar, “motiva” a las jugadoras. “Yo no soy chicharrera pero será un partido especial para mí, no nos afectarán los nervios, jugaremos como si fuera nuestra casa habitual”, ha comentado la jugadora grancanaria Sara López.

“No importa donde juguemos, siempre seremos capaces de demostrar lo que somos”, ha añadido Gisela Robledo, que cree que un triunfo ante el cuadro sevillista es “el gran paso que busca dar el equipo”.

Por último, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, ha subrayado que la “proyección de futuro” del club granadillero es un motivo para apostar por la entidad.

Las entradas para el partido ya están disponibles desde este martes en diferentes puntos de la isla como la zona sur en las gasolineras DISA de San Isidro y San Miguel y en Rótulos Carácter. En la zona metropolitana y zona norte, las entradas se podrán adquirir en los establecimientos de Tartería, asimismo, desde el sábado habrá localidades disponibles en las taquillas del estadio.