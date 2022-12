Empate con sabor agridulce para el Atlético Paso

El Atlético Paso sumó un punto ante un rival directo por la permanencia (1-1). Tras unos primeros minutos de igualdad con acciones de peligro en ambas áreas, el Cerdanyola asumió el dominio de la posesión y paulatinamente fue adueñándose del choque hasta lograr adelantarse al filo del descanso. Ya en el segundo tiempo, el Paso puso una marcha más y tras numerosos intentos logró a la hora de partido el 1-1 con el que se llegaría al final.

El Atlético Paso no puede con el colista

Más

Partido igualado y de un ritmo intenso durante los primeros minutos, con ambos equipos ofreciendo un fútbol directo que propició la creación de numerosas llegadas de peligro. Dani Ruíz pudo adelantar a la escuadra catalana a los once minutos tras recibir en el área en una posición idónea que no supo aprovechar, instantes después, Agoney pudo culminar la réplica local, pero no llegó por muy poco a rematar el centro de Oca.

El ritmo fue decayendo con el paso de los minutos, pese a ello, la igualdad se mantuvo entre dos equipos que tuvieron sus opciones a balón parado, aunque sin acierto de cara a portería. Ya con el ecuador del primer tiempo sobrepasado, el Cerdanyola fue haciéndose con la posesión y paulatinamente se adueñó del partido, rozando el gol poco después de cumplirse la media hora por medio de Padi, quien remató por encima del travesaño al recibir un saque de falta.

El cuadro barcelonés se mostró más activo en ataque durante los compases previos al descanso, fruto de ello llegó el 0-1 cuando restaban tres minutos para el intermedio, siendo Nils Puchades el encargado de adelantar a los suyos gracias a un buen disparo al palo largo desde el vértice izquierdo del área. Tras el tanto, los de Yurguen Hernández trataron rápidamente de reponerse, pero no encontraron los espacios para crear peligro.

⚽Arranca la segunda parte en el Estadio Municipal de El Paso#CDAtleticoPaso 0 - 1 #CerdanyolaFC — 🌋 CD Atlético Paso - 'El club del volcán' (@AtleticoPaso) 17 de diciembre de 2022

El conjunto palmero dio un paso al frente tras el regreso de vestuarios y se volcó al ataque en busca de la igualada, que pudo llegar a los cuatro minutos de la reanudación gracias a un tiro de Zabaleta que estuvo a punto de sorprender al meta rival. Minutos más tarde, Agoney aprovechó una imprecisión defensiva para crear peligro con un trallazo que repelió un zaguero visitante.

El Atlético Paso no cesó en sus intentos por devolver las tablas, y finalmente a la hora de juego, Alberto Oca puso el 1-1 con un tiro de falta colocado a la escuadra del marco defendido por Zarraga. Los palmeros no se verían conformes con el resultado y momentos después del empate obligarían al portero visitante a despejar un balón complicado en su área para evitar la remontada.

Las fuerzas se igualaron durante un último cuarto de hora en el que ambos equipos acusaron el miedo a la derrota e hicieron un fútbol más conservador. Salvo una llegada del equipo dirigido por Óliver Ballabriga que acabó con un remate de Bruno desde la frontal detenido por Luis Arellano, el choque transcurrió ausente de acciones ofensivas a destacar, por lo que el resultado se mantuvo hasta el pitido final.

CD ATLÉTICO PASO 1 (0) CERDANYOLA DEL VALLÉS FC 1 (1)

CD ATLÉTICO PASO: Luis Arellano; Robe Moreno (Aridane, 61’), Óscar (Álex Cruz, 46’), Guti, Armiche (Borjas Martín, 85’), Agoney, Piera, Alberto Oca, Pelón (Bolaños, 80’), Loic Williams y Eneko Zabaleta.

CERDANYOLA DEL VALLÉS FC: Zarraga; Bruno, Dani Martí, Maro Vicente, Nils Puchades, Sergi, Adam, Padillo, Gonpi (Chabboura, 70’), Juanan y Dani Ruíz (Dani Reina, 84’).

ÁRBITRO: Abraham Hernández Maestre (comité andaluz). Amonestó por el bando local a Williams, Zabaleta y Guti; y por el visitante a Dani Martí y Adam.

GOLES: 0-1: (42’) Nils Puchades. 1-1: (61’) Alberto Oca.

INCIDENCIAS: Municipal de El Paso. Césped artificial en buenas condiciones. Tarde soleada. Ante unos 500 espectadores.