Enric Gallego reconoce que el CD Tenerife debe recuperar su solidez defensiva

Enric Gallego, delantero del CD Tenerife, ha reconocido este jueves que entre los aspectos a mejorar en el juego del conjunto blanquiazul deben recuperar “la solidez defensiva de la temporada anterior”, y también ser más “efectivos” en ataque.

De hecho, el ariete catalán se pone “el primero” en ese debe realizador porque es “auto exigente”, como ha dicho en rueda de prensa, pues solo ha anotado dos goles -en el mismo partido, ante el Málaga- en las ocho jornadas de LaLiga SmartBank que ha jugado, sin perderse ni un minuto.

Gallego sabe que debe aportar más goles, “son pocos”, admite, aunque sí está “satisfecho” en el aspecto físico, porque no ha notado ninguna molestia pese a haber completado los 720 minutos, al igual que sus compañeros Juan Soriano (portero) y Nacho Martínez (defensa). “Estoy acabando todos los partidos muy bien”, asegura.

Además, es el futbolista que más faltas comete no solo de su equipo, sino de toda LaLiga SmartBank, con 21, por delante de dos zagueros, Salinas (Mirandés) e Íñigo (Racing de Santander), ambos con 19 cada uno. “A veces me pitan alguna que no es, pero intentaré hacer menos faltas”, ha bromeado.

El delantero del CD Tenerife, siempre dispuesto para dar lo máximo en busca del beneficio colectivo, asegura que el equipo “está trabajando muy bien, así se está viendo y tenemos que seguir en esta línea porque los resultados van a llegar”, y solo lamenta que determinados momentos de los partidos les hayan “penalizado”.

La siguiente cita liguera del conjunto blanquiazul será el próximo domingo en el estadio Carlos Belmonte ante un Albacete “con grandes jugadores, lo está demostrando, da igual que sea un equipo ascendido”, por lo que espera un partido “muy complicado, como todos en esta categoría”.