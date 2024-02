Jonathan Viera: “Uno tiene que estar donde a uno lo quieren”

El centrocampista grancanario Jonathan Viera, que fue presentado este jueves como jugador de la UD Almería, al que llega libre tras desvincularse el pasado diciembre de la UD Las Palmas, aseguró que “uno tiene que estar donde a uno lo quieren” y que el interés del club andaluz viene “desde el año pasado”.

“He jugado durante muchos años en el club de mi tierra porque he querido. Aquí han demostrado muchísimo interés. He firmado un año y medio y el año que viene no sé, el fútbol es fútbol. Hace cuatro meses no pensaba que iba a salir de casa y ahora empieza un reto nuevo, bonito e ilusionante”, señaló el centrocampista de 34 años.

Jonathan Viera reconoció que físicamente le “queda un poco” porque hace tiempo que no juega y que “lo que te da ritmo es la competición”, aunque aseguró que está “preparado para jugar” el próximo lunes en el partido que se disputará en el Power Horse Stadium y que cerrará la vigésima cuarta jornada de LaLiga ante el Athletic Club.

Del rival dijo que “está haciendo las cosas muy bien, como se vio anoche en el partido ante el Atlético de Madrid -Copa del Rey en el Metropolitano (0-1)-”, aunque puntualizó que en el Almería no pueden “mirar al rival. Hay que ganar”.

“Tengo muchísimas ganas de volver a jugar. Amo el fútbol y quiero jugar a todas horas. Van pasando los años y uno ya no tiene 20. Estoy ilusionado con el equipo, con ayudar y quiero que la gente disfrute conmigo”, subrayó el canario.

El centrocampista, sobre la situación de colista descolgado de su equipo, argumentó que “lo importante es el partido del lunes” porque si piensas en “la distancia que hay o los puntos que se necesitan, eso te genera una ansiedad y un estrés que el equipo no lo va a soportar”.

“Esto es fútbol. Hay temporadas que son así, hay lesiones, que el equipo no termina de engrasar, .... es la única forma de explicar que este equipo no haya ganado”, afirmó el nuevo refuerzo de los almerienses, quien también subrayó que “hay cosas que seguramente no se habrán hecho bien”.

“He sido capitán durante mucho tiempo. Sé perfectamente cómo está el vestuario en momentos, jodido. Estoy aquí para ayudar. Hay jugadores mucho más jóvenes y seguramente la inexperiencia en esta situación es mucho más difícil que en casos como el mío, pero juntos tiene que llegar esa primera victoria porque puede ayudar psicológicamente al equipo”, comentó.

Sobre el partido pendiente que al Almería le queda frente a Las Palmas, aseguró será especial porque es el club de su vida y que le “hubiese gustado no jugar nunca en ese estadio con otra camiseta”.