Miguel Concepción dice que no se puede estar "toda la vida" de presidente del CD Tenerife

Los presidentes del CD Tenerife y de la UD Las Palmas pasaron este lunes por los micrófonos de COPE Canarias. Miguel Concepción y Miguel Ángel Ramírez hablaron en La Mañana de Canarias y el máximo mandatario blanquiazul lo hizo sobre su futuro al frente de la entidad. "El próximo año habrá elecciones, cumplo mandato el 15 de febrero y no tengo decidido si me presentaré o no a un cuarto. Pero me gustaría terminar los proyectos que he comenzado, aunque la decisión no la he tomado. Llevo aquí 15 años y no se puede estar toda la vida”, indicó.

Sobre la situación de Fran Fernández fue claro al afirmar que “tenemos un gran entrenador, una bellísima persona y los jugadores están a muerte con él. No le han salido las cosas como le hubiese gustado, pero confiamos en que lo antes posible veamos ese equipo que queremos. Ayer se reunió el consejo antes del partido y nuestra intención es apoyar al entrenador. No está en nuestro ánimo cesarlo si pierde un partido”.

"El entrenador está tratando de acoplar a todos esos jugadores y espero que de un momento a otro veamos ese Tenerife que deseamos, que construya y que culmine jugadas. Hay que tener paciencia y ayudar al entrenador”, concluyó.