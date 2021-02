Milagros Luis Brito: "Concepción no me ha desvelado si se va a presentar a las elecciones, pero entendería que lo hiciese"

Milagros Luis Brito compareció en la noche de este pasado jueves en Mírame TV Canarias para atender a las preguntas del periodista David Cuesta. La vicepresidenta del CD Tenerife explicó cómo se dio su llegada a la entidad y la actualidad del club blanquiazul. Además, la consejera blanquiazul valoró la posibilida de que Miguel Concepción se presente a las elecciones, además de aclarar los preparativos que se están llevando a cabo para conmemorar el centenerio del equipo tinerfeñista.

Milagros Luis Brito explicó cómo se dio su llegada al CD Tenerife: “Después de haber recorrido otros caminos, tomé una decisión al final del período de gobierno. Entendí que debía optar por un cambio de actividad. Necesitaba volver a aprender. Soy de la generación 'baby boomers', y Canarias ha cambiado muchas cosas en cuanto a la economía, sociedad, medios de comunicación, etc. Decidí dar un giro y dedicarme a otras cosas. Durante otro período estuve vinculada a la Fundación de la UD Las Palmas. El presidente del CD Tenerife me ofreció la oportunidad de incorporarme a la entidad blanquiazul, en nombre del consejo de administración, para la coordinación de actividades del centenario”.

“Vengo con un proyecto a medio plazo. Yo soy historiadora de formación, y asumo un proyecto tan potente e importante como que un club cumpla 100 años. El Tenerife lo he vivido desde diferentes ópticas y me ilusionaba la opción de incorporarme al club. Tenemos la posibilida de conocer a través de la entidad, como ha evolucionado la Isla y como ha repercutido en Canarias”.

Cuestionada por las acciones que se han programado para conmemorar el centenario del club, la consejera blanquiazul manifestó que “el Tenerife tiene un problema con su historia. Sufrió un incendio atroz en 1945 en la sede de calle del Castillo que devoró el patrimonio documental del club. Uno de los primeros objetivos es la recuperación patrimonial. Para ello, queremos abrirnos a que la sociedad de Tenerife comparta aquellas cosas relacionadas con la entidad”.

Respecto a su llegada a la entidad blanquiazul tras su paso por la política, Luis Brito argumentó que “desde el punto de vista ético no veo ningún problema. No hice nada forzado desde ninguna óptica, excepto una bronca que tuve para que se televisara un derbi. Yo no entiendo que haya entrado en ningún conflicto personal, y nunca en mi vida, en un cargo de responsabilidad pública, he tomado una decisión pensando en beneficio personal. He hecho lo que creía que debía hacer con acuerdo a la legalidad. No lo considero una puerta giratoria”.

La vicepresidenta segunda del CD Tenerife también valoró la posibilidad de que Miguel Concepción se presente a las elecciones: “No me ha dicho si se va a presentar, pero sí me consta que tiene mucho interés en el desarrollo del centenario. Ha insistido en que reconstruyamos la identidad del club a través de la historia. No me ha desvelado si se va a presentar pero desde luego lo entendería.

“No seguí de cerca el proceso judicial de Concepción. Defiendo que la presunción de inocencia , y a pesar de ese acuerdo de conformidad con el planteamiento de la fiscalía, el proceso no esta cerrado, y Miguel entiende que debe seguir asumiendo su proceso de defensa, Creo que hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie, en el sentido que sea, no hay sentencia firme, y la inocencia se presupone. En una una SAD, los fondos públicos llegan por patrocinio. Hay que respetar la decisión de Concepción, no esta inhabilitado para volver a presentarse. Miguel Concepción, si no hay una sentencia formal que lo inhabilite para un determinado puesto, tiene su derecho para ejercerlo”.

“El Tenerife tiene un consejo de administración. Estamos en un año electoral, y primero hay que ver si Concepción se presenta o no. Si hubiese una resolución negativa para el presidente hay recursos suficientes en el Tenerife para actuar. No pasa por mi cabeza ser presidenta del CD Tenerife y nadie me lo ha planteado. No digo que no me gustaría, pero no pasa por mi cabeza. Me considero privilegiada por participar en la organización de actividades de los 100 años del club, ese es mi objetivo y a eso voy”, sentenció Milagros Luis Brito.