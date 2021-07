Las Palmas y Tenerife comenzarán la Liga 21-22 en la misma fecha y hora

La UD Las Palmas y el CD Tenerife coincidirán en la jornada de apertura de la LaLiga SmartBank 21-22 en la misma fecha y hora, según anunció este miércoles la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Los amarillos recibirán el próximo domingo 15 de agosto (21:00 horas) al Real Valladolid. A mismo tiempo, los blanquiazules se medirán al CD Fuenlabrada en el estadio Fernando Torres.

La similitud de programación de los partidos de los dos representativos canarios en la Segunda División nacional es un hecho poco frecuente, no tanto en el día de juego, como, especialmente, en la hora de comienzo. El debut de ambos en la primera campaña postpandemia –si no vuelven a extremarse las medidas de contención social tras la ola que viene sufriendo España desde el mes pasado– no podrá verse en televisión en abierto. Así, Movistar LaLiga se ha reservado el Fuenlabrada-Tenerife y Movistar #Vamos el Las Palmas-Valladolid.