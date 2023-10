Pimienta: “Mi relación con Jonathan Viera es profesional, de entrenador-jugador”

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, ha manifestado este viernes en rueda de prensa que su relación con el capitán del primer equipo, Jonathan Viera, es estrictamente “profesional, de entrenador-jugador”, y ha asegurado que “no pasó absolutamente nada” en Villarreal cuando le comunicó que iba a volver a ser suplente.

Ese presunto enfrentamiento entre el técnico catalán y el jugador grancanario, del que se han hecho eco algunos medios y que ha sido negado desde el vestuario isleño, ha eclipsado la semana en la que la UD Las Palmas recibirá el próximo domingo al Rayo Vallecano, con la posibilidad de conseguir la tercera victoria consecutiva en LaLiga EA Sports, y hasta el propio Pimienta ha dicho que “aunque no lo parezca”, están a las puertas de un partido.

El entrenador del equipo amarillo ha tratado de esquivar el aluvión de preguntas sobre el 'caso Viera', en algún caso eligiendo respuestas muy escuetas que no hacen sino alimentar las dudas sobre una relación que parece haberse deteriorado.

De hecho, ni siquiera ha podido garantizar que Jonathan Viera vaya a ser convocado para el partido del próximo domingo.

Comienza la rueda de prensa de García Pimienta. ¡Síguela en directo! https://t.co/OvPgBf8f4L — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 20 de octubre de 2023

“Mi relación con Jonathan Viera es profesional, de entrenador y jugador que buscan lo mejor para el club”, ha asegurado con semblante serio, para añadir a continuación que es una relación “cordial” porque los dos están “en el mismo barco”.

Pimienta ha repetido que Viera “se merece elegir su futuro” cuando se le ha preguntado qué es lo mejor para el futbolista y para el grupo.

Además, cuestionado por la suspensión del entrenamiento del lunes pasado, se ha limitado a responder que él es el “máximo responsable de la primera plantilla” y consideró “oportuno” que ese día no debían de entrenar.

La renovación del técnico catalán hasta 2025, anunciada precisamente por el club al día siguiente, ha sido otro de los temas principales de su comparecencia ante los medios de comunicación.

“Estoy muy contento, el club siempre ha confiado tanto en mí como en el proyecto, lo he notado; se planteó esa posibilidad, y es para celebrar. No quería distracciones de ningún tipo para conseguir la permanencia y estamos en el buen camino”, ha explicado el técnico barcelonés tras ampliar un año más el contrato que ya tenía firmado.

Del Rayo Vallecano, Pimienta ha destacado que es un equipo “consolidado en la Primera División, con jugadores ”muy rápidos arriba“ y que ”sabe cuáles son sus virtudes“, por lo que les espera un partido ”más que exigente“ y que puede ser ”muy largo“, por lo que ha pedido el apoyo de la afición para sacarlo adelante.

El entrenador del equipo amarillo ha confirmado la total disponibilidad de Alberto Moleiro cuyo estreno en la máxima categoría podría producirse el domingo tras superar una lesión muscular.También está recuperado el lateral internacional mexicano Julián Araujo, ausente en Villarreal por unas molestias de última hora.

Por el contrario, el regreso del delantero Sandro Ramírez aún se demorará alguna semana, según ha confirmado el propio técnico.

Pimienta ha subrayado que sigue contando con el lateral izquierdo Sergi Cardona, un jugador que terminará su contrato en 2024 y al que pretende el Atlético de Madrid, porque está “en un excelente nivel”, al tiempo que ha asegurado que desde el club no ha recibido la orden de no alinearlo si el jugador gerundense no renueva.