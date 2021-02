Rafa Mujica: “Estoy cumpliendo un sueño”

El delantero Rafa Mujica fue presentado este martes como nuevo jugador de la UD Las Palmas. El futbolista grancanario comenzó la mañana pasando el reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro, posteriormente firmó el contrato, que le vincula al club amarillo hasta el próximo 30 de junio, en la sede del club de calle Pío XII, junto al presidente, Miguel Ángel Ramírez. Finalmente, fue presentado de forma telemática ante los medios de comunicación.

Rafa Mújica vuelve a la UD Las Palmas

El director deportivo, Luis Helguera, destacó que es un jugador “que nos puede aportar muchas cosas en el tramo final de temporada. Estamos muy contentos de que esté con nosotros”, señaló.

Rafa Mujica tomó la palabra y resaltó que "estoy aquí para cumplir un sueño que tengo desde niño. Vengo con muchísima ilusión y lo que quiero es ser feliz y ayudar al equipo”. Habló, asimismo, sobre el objetivo de su nuevo equipo y sus nuevos compañeros. “Tengo muchas ganas de conocer a los jugadores y estar junto a ellos; además de estar al lado de jugadores como Jesé o Araujo, hace que pueda aprender mucho. Vengo con mucha ilusión y humildad, además confío en mi trabajo para poder ayudar al equipo. En el plano individual no me marco un objetivo de goles, lo que busco es dar el 100% de mí. A nivel del equipo el objetivo marcado es alcanzar los 50 puntos, es decir la permanencia, una vez que los alcancemos, tenemos licencia para soñar”, puntualizó.

El delantero, que militó en las filas del FC Barcelona, destacó, “los malos momentos siempre sirven para aprender, me han servido para ser ahora mismo más fuerte. El fútbol puede cambiar de un año para otro y de todo hay que sacar el máximo provecho, y sobre todo aprender. Desde que me fui hasta ahora he mejorado, pero me quiero centrar en el día a día y en el trabajo”.

Mujica completará mañana, miércoles, su primer entrenamiento como amarillo y dejó claro que está dispuesto a ayudar “desde que el mister lo considere oportuno”.