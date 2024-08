El Tenerife mide su orgullo y el ‘factor Heliodoro’

El Tenerife recibirá este sábado al Almería, uno de los grandes favoritos al ascenso a Primera División, después del fiasco que supuso para el conjunto blanquiazul su derrota del pasado lunes ante el Eldense (2-1). Los locales medirán también el factor Heliodoro tras conseguir una cifra abonados superior al 90% de la temporada pasada. El cuadro andaluz llega tras salvar un punto in extremis en Santander.

La pobre imagen ofrecida por el Tenerife en el estreno en LaLiga Hypermotion 2024-2025 fue criticada incluso por el presidente de la entidad, Paulino Rivero, para quien hubo “falta de intensidad” en la puesta en escena de los futbolistas que entrena esta temporada Óscar Cano.

El técnico granadino no ha sido tan contundente en sus declaraciones, aunque no ha escondido el mal partido de su equipo en el Pepico Amat, y ha adelantado que ante el Almería “habrá cambios” en el once que presentará inicialmente, y espera que su equipo “saque a relucir el orgullo” tras el primer revés de la temporada.

Cano podría apostar por el estreno de Rubén Alves en el eje de la zaga, aunque ello supondría jugar con dos centrales zurdos (con José León); también por la inclusión de Álex Cantero como extremo izquierdo; o cambiar incluso la pareja de centrocampistas para iniciar el juego, con Sergio González y Diarra como titulares.

El Tenerife se enfrentará también a una estadística reciente nada propicia ante el Almería, que ha ganado en sus cuatro últimas visitas a la isla, todas ellas en Segunda División, aunque el balance general en el Heliodoro está muy igualado: seis triunfos locales, cinco visitantes y cinco empates, con 17 goles para cada equipo.

El conjunto andaluz sigue de viaje en el campeonato liguero y, tras sumar un punto el pasado fin de semana en Santander, acude al estadio Heliodoro Rodríguez López con la intención de sumar una primera victoria que asiente el objetivo de ascender, que es lo que se ha propuesto la entidad.

Los jugadores del cuadro andaluz llegan al feudo insular con las sensaciones contrapuestas de lo hecho en El Sardinero el domingo pasado, en un partido con dos caras, una primera con ocasiones pero sin goles y una acción puntual asumida como un error de árbitro y VAR, por el Comité Técnico de Árbitros, que debió acabar en una expulsión del local Hernando. Lo sucedido en la segunda parte fue una imagen más acorde con lo que se espera del equipo.

El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer, Rubi, tiene en esta segunda jornada una baja con respecto a la pasada semana. El belga Largie Ramazani se ha marchado vendido al Leeds británico.

Rubi pierde igualmente a Marc Pubill, Leo Baptistao y Lucas Robertone, que no han trabajado con normalidad esta semana, al margen de que el maliense Ibrahima Koné, que no estuvo en Santander, en el entrenamiento del jueves se desplomó y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde se le dio alta médica por la noche a la espera de que el club informe sobre la dolencia.

La de este delantero no influye en el posible once, pero sí la de las otras. Por eso, Arnau Puigmal aparecerá por el carril diestro, mientras que por delante podría hacerlo Sergio Arribas y lo más probable es que el ganhés Iddrisu Baba aparezca en el centro del campo como acompañante de Édgar González.

La salida de Ramazani da pie para que Rubi pueda introducir a Nico Melamed, el único fichaje realizado por los rojiblancos para esta temporada, aunque el hecho de que varios jugadores están en el mercado también puede influir en ese aspecto.

Alineaciones probables:

CD TENERIFE: Tomeu Nadal; Mellot, León, Rubén Alves, Medrano; Sergio González, Diarra; Luismi Cruz, Maikel Mesa, Cantero; y Ángel.

UD ALMERÍA: Maximiano; Puigmal, Kaiky, César Montes, Langa; Édgar, Baba; Arribas, Melero, Melamed; y Luis Suárez.

ÁRBITRO: Rafael Sánchez López (Comité Murciano).

Heliodoro Rodríguez López. (20:30 horas).