La UD Las Palmas se pone a prueba en el fortín del Málaga

La UD Las Palmas pondrá este sábado, a partir de las 17:15 horas, a prueba el fortín de La Rosaleda ante un rival de enjundia como el Málaga, que continúa invicto como local después de 16 partidos.

El Málaga llega a la cita tras su triunfo de la pasada jornada de LaLiga SmartBank frente al Tenerife (1-0) para proseguir su trayectoria inmaculada como local, que le está salvando de ocupar otros puestos más complicados de la clasificación.

Para ello, el club malagueño ha pedido una Rosaleda llena en la que sus 25.000 espectadores decanten a favor de su equipo un duelo de marcado carácter ofensivo -15 goles a favor los malaguistas por 24 de los canarios- en el que Las Palmas cuenta son jugadores de la calidad del delantero Jesé o del centrocampista Jonathan Viera.

El técnico del Málaga, José Alberto López, recupera al defensa Víctor Gómez, que fue baja ante el Tenerife al estar concentrado con la selección sub-21, y podría sustituir en el lateral derecho a Iván Calero.

Por contra, tendrá la ausencia del centrocampista Genaro Rodríguez, sancionado por acumulación de amonestaciones y cuyo puesto podría recuperar Ramón Enríquez, que formaría pareja en el centro del campo con Alberto Escassi.

La UD Las Palmas afronta el partido tras su primer revés en casa de esta temporada, ante el Real Zaragoza (2-3), un partido en el que quedaron al descubierto sus costuras defensivas y también la falta de acierto en el área rival.

El equipo amarillo recupera a algunos de los futbolistas que no pudieron jugar la semana pasada, debilitando su línea de zagueros. Así, regresará Eric Curbelo al eje de la defensa tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas, y el lateral derecho Álvaro Lemos, recuperado de una gastroenteritis.

Además, vuelven a la convocatoria el también central Saúl Coco así como el atacante Alberto Moleiro, tras sus compromisos internacionales.

A pesar de la falta de acierto evidenciada en el partido ante los maños, el entrenador del equipo amarillo, Pepe Mel, ha descartado, al menos para este partido, cambiar el dibujo y jugar con dos atacantes específicos porque cree que ello mermaría la zona de creación.

En el capítulo de bajas, la Unión Deportiva sigue sin poder contar con los lesionados de larga duración como el centrocampista congoleño Omenuke Mfulu y el delantero venezolano Adalberto Peñaranda, a los que se unen Unai Veiga, Óscar Pinchi y Pejiño.

En el caso particular de Pejiño, Mel no esconde su preocupación porque los reiterados problemas musculares del extremo gaditano ya le hicieron perderse la temporada pasada casi la mitad de los partidos ligueros "y este año va por el mismo camino", pues tiene "un problema" físico y no dan "con la tecla" para solucionarlo.

- Alineaciones probables:

MÁLAGA: Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes, Juande, Javi Jiménez; Paulino, Escassi, Ramón Enríquez, Antoñín; Jozabed y Brandon.

UD LAS PALMAS: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Raúl Navas, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Clemente, Fabio, Loiodice, Kirian; Jonathan Viera y Jesé.

ÁRBITRO: Eduardo Prieto Iglesias (Comité Navarro).

ESTADIO: La Rosaleda.

HORA: 17.15.