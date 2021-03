La UDG Tenerife Egatesa sigue soñando en grande

La UDG Tenerife Egatesa batió este domingo a un combativo Athletic Club (3-2), en un encuentro disputado a puerta cerrada perteneciente a la vigesimocuarta jornada y que supone el pleno de triunfos azul y blanco ante el equipo bilbaíno, en La Palmera. Un doblete de Pisco desde el punto de penalti y un tanto de bella factura de Ange Koko dieron el tercer triunfo seguido a las guerreras.

Tras unos primeros compases muy intensos, a los once minutos, y desde los once metros, Pisco adelantó a las guerreras tras unas manos en área rival. La capitana no falló, y el tanto dio alas a un equipo que ya había comenzado con bríos de victoria desde el minuto uno. La propia Pisco aprovechó una segunda pena máxima, forzada por María José, para poner tierra por medio. Un obús imparable, con colaboración del larguero.

⚽💙🎥 |POSPARTIDO| @fr_diaz analiza otra importante victoria



🗣️ "Las victorias a domicilio se hacen buenas ganando en casa. Fue un partido difícil"



🗣️ "@cmartiin9 tuvo una operación bucal, y Ana merecía jugar los 90'. Nos dio mucho con y sin balón"

Las visitantes intentaban a balón parado, recortar distancias, pero no lograban definir entre palos ante una muy segura Aline Reis. En este sentido, en los minutos previos al descanso, Pleuler gozaba de dos ocasiones, llegando en segunda línea, que bien pudieron suponer una mayor tranquilidad en el representativo.

Tras la reanudación, las ocasiones se sucedían en ambas áreas, y el gol podía caer para cualquier bando. Gracias a un cabezazo de Valdezate el cuadro bilbaíno recortó distancias, poco después de una buena intentona de Koko.

Precisamente la extremo azul y blanca firmó una gran jugada personal cuando transcurrían 69 minutos de partido. Un excepcional disparo desde fuera del área supuso el 3-1, un tanto que terminaría siendo determinante para los intereses de unas y otras.

A solo diez minutos del final del encuentro, el cuadro rojiblanco volvió a recortar distancias, esta vez por medio de Gimbert, pero las guerreras tiraron de oficio y solidez y apenas concedieron espacios para dejar los tres puntos en La Palmera, en una mañana ventosa, pero teñida de azul y blanco.

LA LANZAROTEÑA AINHOA DELGADO DEBUTA CON SOLO 16 AÑOS

La joven atacante, quien llegó el pasado verano a la entidad tinerfeña, es máxima goleadora de la UDG Tenerife B y también de la UDG Teide de Primera Nacional y disfrutó de sus primeros minutos con el primer equipo este domingo, sustituyendo a la jugadora más veterana del conjunto isleño María José Pérez (37) a los 70 minutos de juego. Ubicada en banda derecha, dio muestras de su precoz talento ante la experimentada defensa visitante.

3 UDG TENERIFE EGATESA: Aline, Patricia, Sara, Pisco, María Estella, Pleuler (Natalia Ramos, min.57), Paola Hernández (Silvia Doblado, min.57), Moreno, Maria Jose (Adamek, min.70), Ana Gonzalez (Martín-Prieto, min.79) y Ange Koko (Ainhoa Delgado, min.70).

2 ATHLETIC CLUB: Andrea, Gimbert, Uriarte, Eunate, Hernandez, Monente (Marta Perea, min.46), Oguiza (Jone Ibáñez, min.74), Moraza, Valdezate, Yulema y Azkona.

ÁRBITRA: Elena Contreras Patiño, del Colegio Madrileño. Amonestó a Martín-Prieto (79’), Gimbert (10’), Yulema Corres (48’) y Naroa Uriarte (62’).

GOLES: 1-0, Pisco (11’, p.); 2-0, Pisco, (19’); 2-1, Valdezate (56’); 3-1, Koko (64’); 3-2, Gimbert (80’).

INCIDENCIAS: La Palmera. Sin público.