La UDG Tenerife sufre pero saca un punto en Zubieta

La UDG Tenerife logró un valioso punto en su visita a la Real Sociedad en la jornada 5 de la Liga F (1-1). El conjunto vasco se mostró muy superior a lo largo del choque, poniendo en aprietos a una Noelia Ramos que fue la mejor de las suyas gracias a sus numerosas intervenciones de mérito. A pesar del dominio local, Blom hizo el 0-1 a falta de 10 minutos, sin embargo, el empuje de las txuri-urdin dio sus frutos en la última acción del choque con el definitivo 1-1 de Amaiur.

La UDG Tenerife logra su primera victoria del curso

Saber más

Comenzó mejor la Real Sociedad, asumiendo el control del balón desde el inicio y anulando por completo a las de José Herrera. Sin embargo, no fue hasta pasado el primer cuarto de hora cuando la zaga tinerfeña concedió las primeras llegadas de peligro sobre su portería, primero con un tiro de Bernabé escorada a la izquierda que atrapó Noelia Ramos, y poco más tarde con un intento lejano de Nerea Eizagirre que se marchó rozando el travesaño.

Cumplido el minuto 20, Gaby protagonizó otra gran ocasión de las txuri-urdin cabeceando un saque de falta a las manos de la portera visitante, quien instantes después volvió a intervenir ante un buen disparo de Eizagirre desde la frontal. Momentos después, fue Amaiur quien pudo establecer el primer gol tras hacerse con un pase en profundidad y driblar a la guardameta rival, aunque su remate posterior no encontró portería por escasos centímetros.

El cuadro vasco no cesó en sus intentos por adelantarse, y a falta de diez minutos para el descanso, una mala salida de balón de las guerreras permitió a Jensen plantarse en un mano a mano para acabar rematando al poste y cazar su propio rechace, que Estella sacó sobre la línea de gol. Ya en el alargue del primer acto, Specht remató un saque de esquina que volvió a encontrar la buena estirada de Noelia para conservar su marco a cero hasta el intermedio.

El guion no cambió tras el paso por vestuarios, las moradas no encontraban su lugar sobre el campo y las guipuzcoanas aprovecharon para acercarse con facilidad. Así, Amaiur no tardó en perforar la portería contraria, aunque el colegiado no dio el gol por válido debido a su posición antirreglamentaria. El tanto se le resistía al equipo dirigido por Natalia Arroyo, que volvió a quedarse cerca al borde de la hora de juego, cuando la zaga visitante desvió ‘in extremis’ el tiro de Eizagirre a puerta vacía.

Allegra Poljak quiso probar fortuna, pero su trallazo desde el borde del área tampoco fue suficiente para batir a una Noelia Ramos que continuó mostrándose segura desviando a córner. En la réplica visitante, Koko culminó un contragolpe con un tiro cruzado que no vio portería por muy poco, en lo que sería la primera oportunidad del choque para las suyas.

El Granadilla trató de poner una marcha más durante un breve tramo de partido, lo que le bastó para sorprender en el minuto 79 en una presión ante la salida de balón rival, en la que Blom robó el balón en las inmediaciones del área y estableció el 0-1 a puerta vacía. El conjunto local trató a la desesperada de devolver el empate, y tras un primer aviso de Amaiur al lateral de la red, esta puso el definitivo 1-1 cuando el tiempo de prolongación llegaba a su fin, aprovechando la salida en falso de Noelia para cabecear a gol un centro a balón parado desde la derecha.

FICHA TÉCNICA:

REAL SOCIEDAD FEMENINO 1 (0) UDG TENERIFE 1 (0)

REAL SOCIEDAD FEMENINO: Lete; Specht, Amaiur, Arnáiz, Eizagirre, Gaby (Andreia, 73’), Allegra, Jensen (Franssi, 62’), Gemma (Mirari, 84’), Vanegas (Tejada, 73’) y Bernabé (Cecilia, 84’).

UDG TENERIFE: Noelia Ramos; Andrea, Laura Ortega (Koko, 61’), Natalia Ramos, Sandra (Encarni, 87’), Clau Blanco (Javiera Toro, 74’), María José Pérez (Jassina Blom, 61’), Estella, Silvia Doblado (Paola Hernández, 61’), Patri Gavira y Pisco.

ÁRBITRA: Paola Cebollada López (comité aragonés). Expulsó a la visitante Patri Gavira por doble amarilla (94’). Amonestó por el bando local a Gaby, Arnáiz y Eizagirre; y por el visitante a Natalia Ramos, Jassina Blom, Javiera Toro y Pisco.

GOLES: 0-1: (79’) Jassina Blom. 1-1: (96’) Amaiur Sarriegi.

INCIDENCIAS: Zubieta. Césped natural en buenas condiciones. Mañana soleada. Ante unos 500 espectadores.