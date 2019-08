La grancanaria Carla Suárez cae al puesto 33 de la clasificación mundial

La tenista grancanaria Carla Súarez Navarro pierde esta semana cuatro plazas en la clasificación profesional WTA y cae al puesto trigésimo tercero con 1.562 puntos, mientras que su compatriota Garbiñe Muguruza se mantiene en la posición vigésimo quinta con 1.920 puntos.

La tabla sigue liderada por japonesa Naomi Osaka, con 6.606 puntos, quien aventaja en las posiciones de podio a la australiana Ashleigh Barty y a la checa Karolina Pliskova, quienes atesoran 6.501 y 6.315 puntos, respectivamente.

Por debajo de la barrera de los 5.000 puntos se sitúan la rumana Simona Halep, cuarta con 4.743 puntos; la ucraniana Elina Svitolina, quinta con 4.492; la checa Petra Kvitova, sexta con 4.386 puntos; la holandesa Kiki Bertens, séptima con 4.325 puntos; y la estadounidense Serena Williams, octava con 3.935 puntos.

Unfortunately I can’t compete in Bronx this year. But I’m always happy to play and bring a smile to kids 😃🖐🏻🗽 pic.twitter.com/jH5nQfwuAV — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) August 18, 2019

Acceden esta semana a las posiciones novena y décima después de mejorar un puesto las norteamericanas Madison Keys y Sloane Stephens, con 3.267 y 3.189 puntos.