El piloto Pablo Suárez acaba el Mundial RX2e en tercera posición, la misma en la que concluyó este domingo en el circuito alemán de Nürburgring, en la última prueba de este campeonato de coches eléctricos. Tras dos buenas carreras clasificatorias el sábado, en la jornada del domingo el grancanario redondeaba su actuación subiendo al tercer escalón del podio.

LO HEMOS HECHO!!!

🥉P3 DE LA CARRERA Y CAMPEONATO🎉



WE DID IT!!!

