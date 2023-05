El Club de Mar Radazul cumple con las expectativas en el Campeonato de Canarias de Optimist

El equipo de regatas Club de Mar Radazul cumplió con las expectativas este fin de semana en el Campeonato de Canarias-Día de Canarias para la clase Optimist, celebrado en en aguas de Arrecife de Lanzarote.

El Club de Mar Radazul acude al Campeonato de Canarias de Optimist

El club de la costa de El Rosario desplazó a la capital conejera a media docena de regatistas, de los cuales Daniela Gómez (Sub 16W) fue la mejor clasificada, 40º de la general y octava de su categoría. Mientras que Pablo Sánchez (Sub 13M) fue el 41º de la clasificación absoluta y décimo en su categoría. Alberto Medina (Sub 11M) fue 47º y primero de su categoría. Julia Bazán (Sub 13W), 51º; Mónica Comyn (Sub 16W), 72º; y Manuel Pérez (Sub 11M), 74º. Les acompañó el técnico Sergio Armas.

Campeonato muy complicado en lo meteorológico. El sábado se pudieron completar dos mangas, con vientos suaves muy variables, tanto en intensidad como en dirección. El domingo se dio la salida de una manga, pero acabó bajando el viento y se izó en la embarcación del Comité de Regatas la bandera de anulación. Por lo tanto, el campeonato se acabaría dando por válido con las dos pruebas del primer día.

Regata organizada por el Real Club Náutico de Arrecife, por delegación de la Real Federación Canaria de Vela y la Asociación Canaria de la Clase Internacional Optimist (ACCIO), con más de 100 barcos inscritos. El campeonato de Canarias absoluto fue para Pedro Scherschinski y Marta Mansito, ambos del Real Club Náutico de Gran Canaria.