Las hermanas Paula e Isabel Laiseca ganan la Copa de España de la clase 29er

Las hermanas grancanarias Paula e Isabel Laiseca se han proclamado campeonas de la Copa de España de la clase 29er, mientras Blanca Briganty se ha hecho con el oro en categoría femenina en el Campeonato de España de Techno Plus, informa la Federación Canaria de Vela en sus canales oficiales.

Fernando León y Antonio del Castillo, subcampeones absolutos y campeones en categoría Máster de Snipe

Ambas regatas se han celebrado este fin de semana en el marco de la VII Comunitat Valenciana Olympic Week, donde la representación de las islas, integrada por regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), se trae de un total de ocho medallas.

Náutica:

➕titulos nacionales para el palmarés del #RCNGC

CTO DE 🇪🇦 TECHNO 293 e IQFOIL

🎉PODIO PARA EL #EQUIPODEREGATASRCNGC

🥇Blanca Briganty campeona de 🇪🇦 femenina Techno Plus.

🥈Bruno Bárbara subcampeón de 🇪🇦 Techno 293 masculino.

🥉 Álvaro Jiménez bronce en IQFOIL U19M pic.twitter.com/ECZBHslDX1 — rcngc (@RCNGC) February 6, 2022

A las ya citadas hay que sumar: oro de Martina Lodos-Martina Díaz Sub 19 femenino en la Copa de España 29er, plata femenina de Silvia Lorenzo en el Campeonato de España de Techno Plus, plata Sub 17 Masculino de Bruno Barbara en el Campeonato de España de Techno 293 y el bronce Sub 19 de Álvaro Jiménez también en el Campeonato de España de IQFoil.

Samuel Beneyto gana la medalla de bronce en la clase Ilca 7 de la Semana Olímpica Valenciana y también la plata en categoría Sub 21.

Las hermanas Laiseca han sido líderes de la regata desde el primer día, jornada en la que hicieron su peor resultado: (4) -2-2. Tras el día en blanco del sábado por falta de viento en Valencia, la tripulación del RCNGC redondeó su actuación este pasado domingo con dos primeros puestos, lo que las convierte en campeonas de la Copa de España de la clase 29er.

Náutica:

📢 Noticias desde Valencia. El #RCNGC suma 2️⃣ nuevos títulos nacionales a su palmarés e 29er 🤩 🥳:

🏆 Paula Laiseca / Isabel Laiseca Campeonas de 🇪🇸 en la categoría absoluta femenina.

🏆 Martina Lodos / Martina Díaz Campeonas de 🇪🇸 en la categoría SUB19W

BRAVO‼️ pic.twitter.com/vqoXdWLcH7 — rcngc (@RCNGC) February 6, 2022

La VII Comunitat Valenciana Olympic Week concluyó este domingo su primer fin de semana de competición. Participan más de 600 regatistas de 11 países diferentes, distribuidos en tres sedes. Al equipo canario le ha tocado navegar en Alicante, donde se ha celebrado el Campeonato de España de las clases Techno; en Valencia, donde se disputó la Copa de España de 29er; y en Torrevieja, donde han competido las clases Ilca 6 y 7.