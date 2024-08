Joaquín Blanco se despide de los Juegos de París ocupando el puesto 21º de la clase ILCA 7, que no ha navegado este lunes por falta de viento. El regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria culmina de esta manera sus segundos Juegos, luego de haber tomado parte en los de Río hace ocho años. Al grancanario le hubiese gustado haber competido este lunes y conseguir clasificarse para la Medal Race de este martes, lo que finalmente no ha podido ser. La competición de vela de esta cita olímpica está teniendo lugar en Marsella.

“Es una pena no haber podido navegar hoy porque estábamos todos bastante apretados y haciendo un buen día se podía haber subido mucho y tener un resultado parecido a lo que buscábamos, pero esta semana pocas cosas se han dado como queríamos. El Comité tampoco ha estado muy acertado al no dejarnos navegar y nos vamos con el mismo resultado con el que empezamos el día”, explicaba Joaquín Blanco.

“En muchas regatas hemos competido muy bien y esa es la parte que me llevo. Algunos errores nos han penalizado mucho, sobre todo la bandera negra de ayer domingo. De haber hecho una regata regular, algo posible para mí, podría estar en puestos de Medal Race, que era el objetivo principal. Pero me quedo con lo bueno: me he preparado lo mejor posible, lo he dado todo y en ese sentido no me puedo poner ningún pero”, indica el regatista en declaraciones a los canales oficiales de la Real Federación Canaria de Vela.