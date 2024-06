Bronce de Carla Felipe en el Campeonato de España

La jugadora palmera Carla Felipe consigue para Canarias medalla de bronce en los Campeonatos de España de categorías de base de tenis de mesa que se vienen celebrado en Guadalajara. La jugadora del Defense, de categoría Prebenjamín, pasó como primera del grupo cuatro, para seguidamente superar dos rondas hasta caer en semifinales ante la que a la postre sería campeona, colgándose de este modo el bronce.

JUVENIL.- Julen Cabrera (Defense) se clasificó para la segunda fase como primero del grupo cinco, para caer en la segunda ronda tras quedar exento en la primera. Sameer Khiani (Defense) también pasó de fase, en su caso como segundo del grupo 16, venciendo en el primero de los cruces y cayendo en el segundo. Guillermo Perruchot (Dédalos) no pudo superar la fase de grupos quedando cuarto del 17, Aarón Dorta (Tabor) quedó tercero del grupo18 por un triple empate, ganando dos de sus tres partidos. Elena Saavedra (Tabor), en el grupo 3 ganó solo un partido, que no fue suficiente para pasar a la fase eliminatoria.

Por equipos, el Defense Masculino superó la fase de grupos como segundo del seis, quedando eliminado en el primer cruce. El Tabor Masculino, en el grupo nueve, no superó la fase previa.

En dobles, Julen Cabrera y Sameer Khiani (Defense), tras quedar exentos en primera ronda, acabaron cediendo en la segunda. Perruchot (Dédalos) y Dorta (Tabor) rebasaron la primera ronda, no así la segunda. En Mixto, Dorta y Saavedra (Tabor) no consiguieron superar la primera ronda.

INFANTIL.- Sergio Delgado (Defense) cayó en la fase previa: grupo 29. Florian Lehmann (Peña de la Amistad) pasó a la segunda fase como primero del grupo 31. Tras quedar exento en el primer cruce pasó una ronda y cedió en la siguiente. Jorge García (Peña de la Amistad) también pasó a la segunda fase, en su caso como segundo del grupo 33, superando un primer cruce y siendo eliminado en el segundo. Lo mismo que Lukas Maurer (Peña de la Amistad) en el grupo 35, aunque en su caso caería en la primera eliminatoria. Miguel Corona (Adelantos Laguna) no pudo rebasar la fase previa en el grupo 34 tras solo ganar un encuentro. Mattia Carlo Zanoner (Peña de la Amistad) quedó eliminado en la primera fase, grupo 42, ganando solo un partido. Antonio Postigo (Yacal) no pudo pasar a los cruces, compitiendo en el grupo 40.

Alexa Manfredini (Yacal) se clasificó como segunda del grupo primero, cediendo a continuación en el primer cruce. Lyza Mae Belamendía (Yacal) no pasó a los cruces, quedando eliminada en el grupo segundo; lo mismo que Lucía Guzmán (Firgong) en el grupo 11.

Por conjuntos, el Defense Masculino no superó la fase previa: grupo tres. El Peña de la Amistad A Masculino pasó como segundo del grupo 18, quedando fuera de la competición en el primer cruce. El Peña de la Amistad B quedó fuera en la fase previa, compitiendo en el grupo cuatro. El Yacal Femenino, en el grupo dos, no pasó a las eliminatorias.

Por lo que al doble respecta, García y Maurer (Peña de la Amistad) quedaron exentos de la primera ronda, cediendo en la segunda. Corona (Defense) y Delgado (Adelantos) superaron la primera ronda y cayeron en la segunda. En tanto que Lehmann y Zanoner (Peña de la Amistad), empezaron ganando para luego perder en el siguiente cruce. Manfredini y Belamendía (Yacal) cayeron en la primera eliminatoria. Por lo que a los mixtos respecta, Manfredini y Maurer no lograron pasar la primera ronda, lo mismo que Postigo y Belamendía.

BENJAMÍN.- Carlos Guzmán (Firgong) pasó como primero del grupo 22 ganando todos sus encuentros, cediendo en la primera eliminatoria. Christian Delgado (Defense) compitió en el grupo 20 y no pasó a la fase eliminatoria. Eric Bolaños (Yacal) quedó eliminado en el grupo 25. Gabriel Semidán Guerra (Firgong) compitió en el grupo 20 y no pasó a los cruces. Emily Isabella Sánchez (Defense) quedó eliminada en la fase de grupos al quedar tercera del grupo siete, ganando solo un partido. Carla Felipe (Defense), en el grupo 11, no pudo pasar a la siguiente fase.

Por equipos, el Firgong Masculino cayó en el grupo nueve. Lo mismo que le ocurrió al Defense Femenino en el grupo dos.

En dobles, Guzmán y Guerra (Firgong) cayeron en la primera ronda. Lo mismo que Felipe y Sánchez (Defense). En Mixto, Sánchez y Delgado (Defense) cayeron en la primera ronda.

PREBENJAMÍN.- Matías Rodríguez (Defense) quedó segundo del grupo cuatro, quedando exento en el primer cruce, superando el segundo y cayendo en octavos de final. Gabriel Semidán Guerra (Firgong) pasó como tercero del grupo ocho, quedó exento en la primera eliminatoria y cedió en dieciseisavos de final. Lucas Pérez (Defense) pasó como tercero del grupo uno, cediendo en la primera eliminatoria. En tanto que Dario Pérez (Defense) cedió la primera fase en el grupo tres.

Gran actuación de todos nuestros niños y niñas, demostrando que van a más, mejorando los anteriores resultados obtenidos en 2023.